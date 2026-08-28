Il calendario del Milan in Europa League: contro chi giocano i rossoneri, avversari e date

Il quinto posto finale dello scorso campionato fa ancora male. Ma intanto il Milan è stato costretto a voltare pagina, ha cambiato allenatore e alcuni giocatori e si prepara ora a disputare l'Europa League.

La squadra di Ruben Amorim ha scoperto gli avversari che dovrà affrontare nella Fase Campionato della competizione. L'obiettivo è chiudere tra le prime otto, in modo da evitare gli spareggi e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.

Ecco dunque l'elenco di tutte le avversarie abbinate al Milan dal sorteggio andato in scena nel primo pomeriggio a Montecarlo.







