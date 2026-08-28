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MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Il calendario del Milan in Europa League: contro chi giocano i rossoneri, avversari e date

Europa League
Milan

Il sorteggio ha svelato le avversarie del Milan nella Fase Campionato di Europa League: chi dovrà sfidare la formazione di Amorim per entrare nelle prime 8.

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Il quinto posto finale dello scorso campionato fa ancora male. Ma intanto il Milan è stato costretto a voltare pagina, ha cambiato allenatore e alcuni giocatori e si prepara ora a disputare l'Europa League.

La squadra di Ruben Amorim ha scoperto gli avversari che dovrà affrontare nella Fase Campionato della competizione. L'obiettivo è chiudere tra le prime otto, in modo da evitare gli spareggi e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.

Ecco dunque l'elenco di tutte le avversarie abbinate al Milan dal sorteggio andato in scena nel primo pomeriggio a Montecarlo.


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  • LE AVVERSARIE DEL MILAN IN EUROPA LEAGUE

    Benfica (c)

    Olympiacos (t)

    Ferencvaros (c)

    Salisburgo (t)

    Sunderland (c)

    Bournemouth (t)

    Ararat-Armenia (c)

    Levski Sofia (t)


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  • IL CALENDARIO DEL MILAN IN EUROPA LEAGUE

    Prima giornata: 16-17 settembre

    Seconda giornata: 5 ottobre

    Terza giornata: 22 ottobre

    Quarta giornata: 5 novembre

    Quinta giornata: 26 novembre

    Sesta giornata: 10 dicembre

    Settima giornata: 21 gennaio

    Ottava giornata: 28 gennaio

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  • UN PERCORSO DA NON SOTTOVALUTARE

    Teoricamente non semplice il percorso del Milan, che è stato abbinato a diverse avversarie di buon livello: il Benfica in primis, ma anche il Salisburgo e l'Olympiacos.

    Da non sottovalutare nemmeno il Sunderland e il Bournemouth, due formazioni inglesi che hanno fatto benissimo nella scorsa stagione di Premier League.

    Le formazioni più deboli del lotto, almeno sulla carta, sono il Ferencvaros e soprattutto Ararat-Armenia e Levski Sofia.

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  • QUANDO ESCE IL CALENDARIO

    Come annunciato dall'UEFA, il calendario di tutte le squadre e di tutte le partite, comprese dunque quelle del Milan, verrà stilato e annunciato ufficialmente entro domenica 30 agosto: i rossoneri si preparano dunque a conoscere la sequenza delle gare che dovranno affrontare lungo il percorso della Fase Campionato.

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