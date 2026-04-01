Il calcio italiano in crisi, la ricetta di De Laurentiis: "Serie A a 16 squadre e più tempo per la Nazionale"

Quello che sta vivendo il calcio italiano è l'ennesimo momento drammatico della sua storia recente.
La terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali pesa come un macigno su un intero movimento che sperava proprio in una soddisfazione per mettersi alle spalle delusioni e problemi.
La sconfitta patita sul campo della Bosnia ha invece reso nuovamente d'attualità domande che già in molti si erano posti negli anni passati e che sono rimaste senza risposta.
Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parlando ai microfoni di 'Radio CRC', ha commentato il momento che il calcio nostrano sta vivendo.