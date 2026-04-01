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De LaurentiisGetty Images
Leonardo Gualano

Il calcio italiano in crisi, la ricetta di De Laurentiis: "Serie A a 16 squadre e più tempo per la Nazionale"

Serie A
Napoli
Italia

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in un'intervista a 'Radio CRC', spiega: "Azzerare tutto, con Malagò risaliremmo velocemente".

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Quello che sta vivendo il calcio italiano è l'ennesimo momento drammatico della sua storia recente.

La terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali pesa come un macigno su un intero movimento che sperava proprio in una soddisfazione per mettersi alle spalle delusioni e problemi.

La sconfitta patita sul campo della Bosnia ha invece reso nuovamente d'attualità domande che già in molti si erano posti negli anni passati e che sono rimaste senza risposta.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parlando ai microfoni di 'Radio CRC', ha commentato il momento che il calcio nostrano sta vivendo.

  • "A PAZZIELL MMAN E CRIATUR"

    "Le mie idee sono chiare da dieci anni. Mi viene solo da sorridere, perché a Napoli abbiamo una bellissima espressione: a pazziell mman e criatur. Non capiamo chi è a capo delle istituzioni internazionali e nazionali, chi è a capo di quelle federative e della FIFA e tutto ciò che comporta. Abbiamo sempre detto che si gioca troppo e questo distrugge anche i nostri giocatori".

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  • "CONTINUIAMO A VOLERE LA SERIE A A 20 SQUADRE"

    "In passato in Serie A c'erano 16 squadre, oggi continuiamo a volerne 20. Se tornassimo a 16 e non avessimo Supercoppe da giocare in Arabia Saudita, risparmieremmo i giocatori, che sono un patrimonio pagato da noi e non dalla FIFA o dalla UEFA. In questo modo avremmo tanto tempo da poter dare alla Nazionale per allenarsi".

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  • "UN CALCIO ITALIANO DORMIENTE"

    "Trovare adesso capri espiatori non serve a nulla, il calcio italiano è dormiente da anni. Nulla si sposta perché così tutti vivacchiano ed io non sono uno che ama vivacchiare. Ho una posizione che per altri è scomoda, ma succede quando si è dalla parte dei giusti".

  • "DOBBIAMO DARE DUE MESI ALLA NAZIONALE"

    "Venti squadre in Serie A sono troppe, dovrebbero esserne sedici, così daremmo due mesi di tempo alla Nazionale per allenarsi come si deve. Io metto a disposizione i miei giocatori, ma mi viene rimborsata una parte di ciò che investiamo nel calciatore se viene fatta un'assicurazione in caso di infortunio. Non si può giocare con i soldi degli altri. Il momento è tragico, servono meno partite, più tempo per la Nazionale e pagare per i calciatori che vengono convocati".

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  • "CON MALAGÒ TORNEREMMO FORTI"

    "Se Malagò può diventare presidente della FIGC? È un amico di famiglia, non c'è bisogno che parli bene di lui. Malagò è un grande professionista che nello sport ha raccolto risultati positivi e, se prendesse in mano il calcio, lo farebbe risalire velocemente. Con lui torneremmo forti di nuovo, ma va azzerato tutto da domattina".

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