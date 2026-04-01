Il calcio italiano in crisi, la ricetta di De Laurentiis: "Serie A a 16 squadre e più tempo per la Nazionale"

"Le mie idee sono chiare da dieci anni. Mi viene solo da sorridere, perché a Napoli abbiamo una bellissima espressione: a pazziell mman e criatur. Non capiamo chi è a capo delle istituzioni internazionali e nazionali, chi è a capo di quelle federative e della FIFA e tutto ciò che comporta. Abbiamo sempre detto che si gioca troppo e questo distrugge anche i nostri giocatori".