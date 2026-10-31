I problemi di formazione di Allegri verso Juventus-Napoli: Rrahmani e Anguissa in dubbio, De Bruyne o Gilmour

Massimiliano Allegri non guiderà il Napoli dalla panchina contro la Juventus: il grande ex è squalificato e, proprio come a Monza, dovrà far spazio al secondo Marco Landucci.
Ma questo, in fondo, è il problema minore che Allegri si ritrova ad affrontare. Perché c'è una classifica da migliorare nonostante la bella vittoria del Brianteo, ma anche perché due elementi chiave sono in dubbio per il big match dell'Allianz Stadium.
Chi? Amir Rrahmani e Frank Anguissa. Un aggiornamento sulle condizioni dei due è arrivato proprio da Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia per presentare Juve-Napoli.
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