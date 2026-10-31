I problemi di formazione di Allegri verso Juventus-Napoli: Rrahmani e Anguissa in dubbio, De Bruyne o Gilmour

A proposito di De Bruyne: a Monza non è entrato lui al posto di Lobotka infortunato, nonostante Allegri lo consideri ormai un play davanti alla difesa. L'allenatore toscano ha preferito inserire Gilmour, un altro che ha il ruolo di regista nelle corde.

Un ballottaggio in vista di Juventus-Napoli è proprio questo: De Bruyne o Gilmour, chi prenderà il posto di Lobotka nel 4-3-3 che Allegri dovrebbe confermare allo Stadium?

"Abbiamo perso Lobotka che è un giocatore importante. Ma nella sfortuna abbiamo avuto fortuna, perché in settimane settimane dovrebbe rientrare in campo, per fortuna il piede non era poggiato altrimenti sarebbe stato un disastro. Lì ci può giocare De Bruyne, c'è Gilmour che è il sostituto naturale, ma ci saranno delle partite in cui giocheremo solo con due mediani e toglieremo quello che gioca in mezzo. Vedremo, ora abbiamo la partita di domani".

Allegri non ha dato indicazioni sulla propria scelta. Ma è presumibile che De Bruyne, stavolta, possa spuntarla su Gilmour e rimpiazzare Lobotka, come peraltro aveva fatto da titolare nelle precedenti partite. I due potrebbero anche giocare insieme, come detto, in caso di forfait di Anguissa.