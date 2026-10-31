Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Allegri Rrahmani AnguissaGetty Images
Stefano Silvestri

I problemi di formazione di Allegri verso Juventus-Napoli: Rrahmani e Anguissa in dubbio, De Bruyne o Gilmour

Serie A
Napoli
Juventus vs Napoli
Juventus
A. Rrahmani
A. Zambo Anguissa
M. Allegri

L'allenatore azzurro, che non siederà in panchina in quanto squalificato, ha annunciato due possibili defezioni per il big match di domenica sera: "Vediamo oggi".

Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Pubblicità
Prossime partite
JUV

JUV

Serie A

01 nov 2026

NAP

NAP

Massimiliano Allegri non guiderà il Napoli dalla panchina contro la Juventus: il grande ex è squalificato e, proprio come a Monza, dovrà far spazio al secondo Marco Landucci.

Ma questo, in fondo, è il problema minore che Allegri si ritrova ad affrontare. Perché c'è una classifica da migliorare nonostante la bella vittoria del Brianteo, ma anche perché due elementi chiave sono in dubbio per il big match dell'Allianz Stadium.

Chi? Amir Rrahmani e Frank Anguissa. Un aggiornamento sulle condizioni dei due è arrivato proprio da Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia per presentare Juve-Napoli.

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

  • RRAHMANI IN DUBBIO

    Rrahmani non è al meglio a causa dell'influenza che lo ha colpito negli scorsi giorni. E dunque è da considerarsi in dubbio per la sfida contro la Juventus, come annunciato da Allegri.

    "Rrahmani ha avuto quest'influenza, ieri ha fatto allenamento. Oggi vediamo come sta perché poi abbiamo una partita mercoledì. Se oggi sta abbastanza bene gioca, altrimenti giocherà uno tra Marianucci e Beukema".

    L'ex centrale del Verona aveva già saltato l'altro big match contro la Roma una settimana fa, sempre per un attacco febbrile. Poi era tornato in campo a Monza, uscendo però all'intervallo per un colpo allo sterno.

  • LE CONDIZIONI DI ANGUISSA

    Medesimo discorso per Anguissa: anche il centrocampista camerunense, che contro la Roma è andato a segno con una strepitosa rovesciata, è in dubbio per lo stesso motivo di Rrahmani.

    "C'è questo virus influenzale in giro che ogni tanto ne ammazza uno. Quindi se Anguissa sta bene gioca, sennò gioca un altro. Vediamo l'allenamento di oggi, ieri stava meglio".

    Anguissa è reduce dai 64 minuti disputati sul campo del Monza: Allegri lo ha schierato titolare, prima di richiamarlo in panchina per inserire al suo posto De Bruyne.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI PUÒ SOSTITUIRLI

    Il sostituto di Rrahmani uscirà tra i due menzionati da Allegri: dunque Sam Beukema o Luca Marianucci. L'ex difensore del Bologna, nonostante gli errori nel finale di Napoli-Roma, è il favorito.

    E al posto di Anguissa, nel caso il camerunense non dovesse essere abile e arruolabile? C'è l'opzione De Bruyne-Gilmour in coppia, con lo scozzese mezzala e il belga regista (o il contrario). In seconda fila Vergara, che con Allegri sta trovando poco spazio.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • DE BRUYNE O GILMOUR?

    A proposito di De Bruyne: a Monza non è entrato lui al posto di Lobotka infortunato, nonostante Allegri lo consideri ormai un play davanti alla difesa. L'allenatore toscano ha preferito inserire Gilmour, un altro che ha il ruolo di regista nelle corde.

    Un ballottaggio in vista di Juventus-Napoli è proprio questo: De Bruyne o Gilmour, chi prenderà il posto di Lobotka nel 4-3-3 che Allegri dovrebbe confermare allo Stadium?

    "Abbiamo perso Lobotka che è un giocatore importante. Ma nella sfortuna abbiamo avuto fortuna, perché in settimane settimane dovrebbe rientrare in campo, per fortuna il piede non era poggiato altrimenti sarebbe stato un disastro. Lì ci può giocare De Bruyne, c'è Gilmour che è il sostituto naturale, ma ci saranno delle partite in cui giocheremo solo con due mediani e toglieremo quello che gioca in mezzo. Vedremo, ora abbiamo la partita di domani".

    Allegri non ha dato indicazioni sulla propria scelta. Ma è presumibile che De Bruyne, stavolta, possa spuntarla su Gilmour e rimpiazzare Lobotka, come peraltro aveva fatto da titolare nelle precedenti partite. I due potrebbero anche giocare insieme, come detto, in caso di forfait di Anguissa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
JUV

JUV

Serie A

01 nov 2026

NAP

NAP