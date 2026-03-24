I Friedkin chiedono di abbassare i toni: cosa sta succedendo alla Roma e la posizione di Gasperini

Dopo Roma-Lecce, Gian Piero Gasperini ha deciso di non presentarsi ai microfoni per le consuete interviste post-gara.





Una decisione ufficialmente figlia di un abbassamento di voce, ma secondo quanto rivelato negli ultimi giorni da 'La Gazzetta dello Sport', alla base di tutto ci sarebbero state questioni ben più profonde.





Nello spogliatoio infatti i toni sarebbero stati piuttosto accesi, complice anche quanto le parti si sono dette nel confronto andato in scena dopo l'eliminazione dall'Europa League che ha avuto per protagonisti anche i Friedkin, Claudio Ranieri ed il direttore sportivo Massara.



