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Gasperini RomaGetty Images
Leonardo Gualano

I Friedkin chiedono di abbassare i toni: cosa sta succedendo alla Roma e la posizione di Gasperini

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E' una situazione particolare quella che si sta vivendo in casa Roma: la vittoria contro il Lecce non è bastata per sciogliere alcuni nodi.

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Una vittoria, quella ottenuta nell'ultimo turno di campionato con il Lecce, che è servita per tornare a scalare la classifica e soprattutto per regalarsi un po' di severità dopo quello che è stato il momento più delicato della sua intera stagione.

La Roma è ripartita, tornando ad assaporare il gusto del dopo un mese scandito anche dalla dolorosa eliminazione dell'Europa League per mano del Bologna, tuttavia restano ancora dei nodi da sciogliere.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ambiente giallorosso va ricompattato ed è questo l'ordine fatto arrivare nelle scorse ore direttamente dai Friedkin.

  • Genoa CFC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    IL SILENZIO DI GASPERINI

    Dopo Roma-Lecce, Gian Piero Gasperini ha deciso di non presentarsi ai microfoni per le consuete interviste post-gara.


    Una decisione ufficialmente figlia di un abbassamento di voce, ma secondo quanto rivelato negli ultimi giorni da 'La Gazzetta dello Sport', alla base di tutto ci sarebbero state questioni ben più profonde.


    Nello spogliatoio infatti i toni sarebbero stati piuttosto accesi, complice anche quanto le parti si sono dette nel confronto andato in scena dopo l'eliminazione dall'Europa League che ha avuto per protagonisti anche i Friedkin, Claudio Ranieri ed il direttore sportivo Massara.


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  • ORA VANNO ABBASSATI I TONI

    Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', al fine di allentare la tensione, i Friedkin hanno invitato tutti ad abbassare i toni.

    In questo momento della stagione servono concentrazione e compattezza e questo anche perché proprio l'ultima vittoria contro il Lecce ha riaperto il discorso quarto posto.

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  • Robinio Vaz RomaGetty Images

    I NODI DA SCIOGLIERE

    Gian Piero Gasperini continua ad essere convito di aver svolto un buon lavoro, soprattutto tenendo conto della rosa che ha avuto a disposizione.

    Un gruppo composto da elementi in alcuni casi non funzionali e a volte ridotta ai minimi termini dagli infortuni. Proprio la gestione di alcuni stop, come quelli di Dybala, Dovbyk, Ferguson e Soulé non l'ha convinto, al pari di alcune decisioni che sono state prese in sede di calciomercato sia in estate che a gennaio.

    Il club, dal canto suo, ritiene che il tecnico sia stato messo nelle migliori condizioni possibili, soprattutto tenendo conto della situazione finanziaria e dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

    La rosa viene dunque considerata all'altezza del compito di competere con Como e Juve per il quarto posto, mentre Gasperini sperava che in attacco soprattutto potesse arrivare, oltre a Malen, un giocatore più pronto per dare l'assalto al pass che vale l'accesso alla Champions League.

  • I CONTI A FINE STAGIONE

    Come riportato dal 'Corriere dello Sport', i Friedkin hanno fatto arrivare un messaggio molto chiaro dopo l'eliminazione dalla Champions League: la stagione è ancora lunga.

    Tutti devono dunque mantenere la giusta calma e una linea verrà tirata solo alla fine del campionato quando si faranno i conti definitivi e magari.

    Fino ad allora, la Roma dovrà fare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile.

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