I Friedkin chiedono di abbassare i toni: cosa sta succedendo alla Roma e la posizione di Gasperini

Una vittoria, quella ottenuta nell'ultimo turno di campionato con il Lecce, che è servita per tornare a scalare la classifica e soprattutto per regalarsi un po' di severità dopo quello che è stato il momento più delicato della sua intera stagione.
La Roma è ripartita, tornando ad assaporare il gusto del dopo un mese scandito anche dalla dolorosa eliminazione dell'Europa League per mano del Bologna, tuttavia restano ancora dei nodi da sciogliere.
Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ambiente giallorosso va ricompattato ed è questo l'ordine fatto arrivare nelle scorse ore direttamente dai Friedkin.