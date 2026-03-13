Goal.com
Vittorio Rotondaro

Hojlund ha il 'mal del Maradona': a Napoli non segna da oltre tre mesi in campionato

Le ultime cinque reti in Serie A del danese sono arrivate tutte lontano dal 'Maradona', dove la gioia personale manca addirittura dal successo sulla Juventus.

Il Napoli ha ripreso il passo Champions: le ultime due vittorie consecutive contro Verona e Torino hanno rilanciato le ambizioni dei campioni d'Italia, in piena lotta per concludere la stagione tra le prime quattro.

Serie A che però non sta regalando grosse soddisfazioni sul piano personale a Rasmus Hojlund: il riferimentoè al rendimento nei match casalinghi.

Al 'Maradona', infatti, cresce l'attesa affinché il digiuno realizzativo del danese possa interrompersi: un'astinenza lunghissima, che stona con una stagione da 17 contributi diretti alle marcature azzurre (13 goal e 4 assist).

  • ULTIME CINQUE RETI TUTTE IN TRASFERTA

    Hojlund si è rivelato particolarmente a proprio agio lontano dal 'Maradona': gli ultimi cinque sigilli messi a segno in campionato sono stati distribuiti tutti in tre gare disputate in trasferta.

    Il 28 dicembre decise la sfida di Cremona con una doppietta, replicata oltre un mese dopo a Genova nel successo 'thrilling' allo scadere grazie al rigore trasformato col brivido proprio dall'ex Manchester United.

    Il 28 febbraio scorso, invece, aveva aperto le marcature a Verona: alla fine era stata la zampata di Lukaku al minuto 96 a regalare tre punti pesantissimi a Conte.

  • LUNGO DIGIUNO AL 'MARADONA' IN CAMPIONATO

    Per trovare l'ultimo goal di Hojlund in Serie A davanti al proprio pubblico bisogna tornare indietro fino al 7 dicembre, giorno del ritorno al 'Maradona' di Spalletti in qualità di allenatore della Juventus.

    Il danese vinse il premio di MVP dell'incontro grazie alla doppietta che abbatté la resistenza dei bianconeri, a segno col solo Yildiz per il momentaneo 1-1.

    Da allora sono passate sei partite casalinghe in campionato senza che Hojlund sia riuscito a sfatare questo fastidioso tabù.

  • A SEGNO IN CHAMPIONS

    Il 'Maradona' ha comunque avuto modo di esultare per una rete di Hojlund durante questo lungo lasso di tempo: il 28 gennaio l'ex Atalanta ha 'illuso' il Napoli nella sfida persa al cospetto del Chelsea in Champions League.

    Hojlund ha messo la firma sul 2-1 partenopeo, prima della rimonta dei 'Blues' targata dalla doppietta di uno scatenato Joao Pedro.

    Un k.o. che ha impedito al Napoli di proseguire l'avventura in Europa nella fase a eliminazione diretta, in virtù del 30° posto finale nella League Phase.

  • COL LECCE LA VOLTA BUONA?

    Hojlund ha una chance ghiotta per spezzare l'incantesimo nello stadio di Fuorigrotta: sabato pomeriggio sarà la volta di Napoli-Lecce, match sulla carta abbordabile per il ritorno al goal al 'Maradona'.

    Ai salentini Hojlund ha segnato una sola volta in tre tentativi: il 19 febbraio 2023 indossava ancora la maglia dell'Atalanta nell'1-2 con cui il Lecce sbancò lo stadio di Bergamo.

    Oltre tre mesi più tardi, c'è un digiuno da interrompere: i tifosi del Napoli si augurano che il prossimo appuntamento possa rappresentare la volta buona in tal senso.

