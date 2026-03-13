Hojlund ha il 'mal del Maradona': a Napoli non segna da oltre tre mesi in campionato

Il Napoli ha ripreso il passo Champions: le ultime due vittorie consecutive contro Verona e Torino hanno rilanciato le ambizioni dei campioni d'Italia, in piena lotta per concludere la stagione tra le prime quattro.

Serie A che però non sta regalando grosse soddisfazioni sul piano personale a Rasmus Hojlund: il riferimento è al rendimento nei match casalinghi.

Al 'Maradona', infatti, cresce l'attesa affinché il digiuno realizzativo del danese possa interrompersi: un'astinenza lunghissima, che stona con una stagione da 17 contributi diretti alle marcature azzurre (13 goal e 4 assist).