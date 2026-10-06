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Alajbegovic Nico Gonzalez ConceiçaoGetty Images
Stefano Silvestri

"Hanno fatto confusione alla Juventus": uno tra Alajbegovic, Nico Gonzalez e Conceiçao rischia il posto a Cagliari?

Serie A
Juventus
Cagliari vs Juventus
Cagliari

Contro l'Atalanta, prima della sosta, lo schieramento con tre trequartisti puri e McKennie arretrato a centrocampo è durato solo un tempo. E ora Spalletti può tornare all'antico.

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Ormai sono passate più di due settimane, ma ricordate come ha giocato la Juventus contro l'Atalanta lo scorso 20 settembre, nell'ultima partita bianconera prima della sosta delle Nazionali?

Weston McKennie non ha galleggiato sulla trequarti, come suo solito: è stato spostato da Spalletti qualche metro più indietro, a far coppia con Douglas Luiz in mezzo al campo, soluzione per le assenze di Locatelli e Thuram con Sarr e Koopmeiners lasciati inizialmente in panchina.

La mossa ha permesso all'allenatore bianconero di schierare tutti assieme i tre trequartisti puri (centrali o esterni) attualmente non infortunati. Ovvero Kerim Alajbegovic, Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao, tutti in campo dal primo minuto.

Un simile schieramento si era già visto contro Milan e Sassuolo. Con una differenza, però: lì mancava McKennie, infortunato. Spalletti ha provato a replicarlo con l'Atalanta, ma dopo un tempo ha dovuto cambiare e tornare all'antico. Spostando, cioè, l'americano tra le linee. E a Cagliari che accadrà?


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  • Spalletti Luciano Sassuolo JuventusGetty

    "HANNO FATTO CONFUSIONE ALLA JUVENTUS"

    Parlando alla stampa dopo la partita contro l'Atalanta, comunque vinta per 2-0 con una rete per tempo, Spalletti ha ammesso come non tutto abbia funzionato in un primo tempo equilibrato nonostante il vantaggio minimo dei bianconeri. Specialmente sulla trequarti.

    "I quattro davanti (il quarto è Kolo Muani, ndr) hanno creato confusione all'Atalanta? A me sembra che l'abbiano creata più a noi, infatti mi è toccato cambiare...", ha detto l'ex ct, tra il serio e il faceto.

    Spalletti, nell'intervallo di quella partita, è corso ai ripari non facendo rientrare Alajbegovic e inserendo al suo posto un centrocampista in più: Sarr. Con McKennie, appunto, nuovamente avanzato di qualche metro. "Scelta tecnica", ha precisato l'allenatore. Proprio Sarr potrebbe partire dall'inizio col Cagliari.

  • I PROBLEMI FISICI DI ALAJBEGOVIC

    Proprio Alajbegovic è sotto la lente d'osservazione in vista della partita contro il Cagliari. L'ex gioiello del Bayer Leverkusen ha infatti chiuso il mini-ciclo di Nations League con la Bosnia con qualche acciacco fisico.

    In teoria non dovrebbe essere nulla di preoccupante: l'assenza contro la Polonia sarebbe unicamente frutto di una gestione delle energie da parte del ct Barbarez e dello stesso calciatore. In ogni caso, Alajbegovic effettuerà precauzionalmente dei controlli alla Continassa per capire le proprie condizioni.

    Il primo a rischiare il posto a Cagliari, insomma, può essere il bosniaco. Senza dimenticare che Spalletti ha tolto proprio lui tra primo e secondo tempo contro l'Atalanta, nel tentativo di riequilibrare l'assetto tattico della Juve.

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  • NICO GONZALEZ E IL RIENTRO DALL'ARGENTINA

    Per quanto riguarda Nico Gonzalez, è sano come un pesce. Ma c'è un problema: attualmente è in Argentina, con tutto ciò che ne consegue.

    Il problema è comune ai sudamericani, naturalmente. E riguarda la stanchezza del viaggio aereo intercontinentale, il fuso orario, il rientro a ridosso o quasi della giornata di campionato. L'ultima partita dell'Argentina sarà stanotte contro il Benin.

    Se ad Alajbegovic venisse effettivamente diagnosticato un problema fisico, in ogni caso, sarebbe proprio Gonzalez a spostarsi a sinistra. A meno che Spalletti non decida di utilizzare Cambiaso in quel ruolo a Cagliari.

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  • CONCEIÇAO INTOCCABILE

    Chi non rischia il posto è Conceiçao. Il portoghese è praticamente l'unico tra i trequartisti certo di partire dal primo minuto nel posticipo della Unipol Domus.

    Anche Chico ha avuto qualche guaio fisico, anche lui ha tenuto in ansia la Juventus. Ma ha poi recuperato velocemente, scendendo in campo già contro la Norvegia. Anche se la serata è andata individualmente piuttosto male per l'ex Porto, espulso nel finale.

    Conceiçao si piazzerà dunque sulla destra a Cagliari, in attesa di capire chi gli farà effettivamente compagnia sulla trequarti. E proverà ad accendere il gioco di una Juve che, senza Yildiz, nelle prime giornate ha spostato sempre più dalla sua parte il baricentro del gioco offensivo.

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