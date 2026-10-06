"Hanno fatto confusione alla Juventus": uno tra Alajbegovic, Nico Gonzalez e Conceiçao rischia il posto a Cagliari?

Ormai sono passate più di due settimane, ma ricordate come ha giocato la Juventus contro l'Atalanta lo scorso 20 settembre, nell'ultima partita bianconera prima della sosta delle Nazionali?

Weston McKennie non ha galleggiato sulla trequarti, come suo solito: è stato spostato da Spalletti qualche metro più indietro, a far coppia con Douglas Luiz in mezzo al campo, soluzione per le assenze di Locatelli e Thuram con Sarr e Koopmeiners lasciati inizialmente in panchina.

La mossa ha permesso all'allenatore bianconero di schierare tutti assieme i tre trequartisti puri (centrali o esterni) attualmente non infortunati. Ovvero Kerim Alajbegovic, Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao, tutti in campo dal primo minuto.

Un simile schieramento si era già visto contro Milan e Sassuolo. Con una differenza, però: lì mancava McKennie, infortunato. Spalletti ha provato a replicarlo con l'Atalanta, ma dopo un tempo ha dovuto cambiare e tornare all'antico. Spostando, cioè, l'americano tra le linee. E a Cagliari che accadrà?







