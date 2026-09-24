Conceiçao è il nuovo punto di riferimento della Juventus: dati top, senza Yildiz il gioco si è spostato a destra

Conceiçao, intanto, è un intoccabile di Spalletti. Il che era prevedibile ma non così scontato, considerando come la Juventus abbia portato a casa Alajbegovic e Kolo Muani dal mercato, col francese che può fare anche l'esterno d'attacco.

L'ex giocatore del Porto è stato schierato dall'inizio cinque volte su cinque in questo inizio di campionato: l'ultima proprio domenica, la gara in cui Chico ha finalmente trovato il suo primo goal stagionale con quel sinistro radente su cross di Celik. Solo una volta è andato in panchina: col NEC in Europa League. Questione di turnover, naturalmente: Spalletti lo ha inserito nella parte finale di quella partita.

"Avevo preso due pali, la terza doveva entrare... - ha scherzato dopo aver segnato in Juventus-Atalanta - Sono un attaccante, devo fare goal, è importante e ti dà fiducia. Anche se la cosa più importante sono la squadra e vincere".







