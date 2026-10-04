Da ultimo arrivato a prima scelta contro il Cagliari: perché Pape Sarr va verso l'esordio da titolare in Serie A

E pensare che nemmeno sarebbe dovuto arrivarci, alla Juventus. Pape Sarr è stato dirottato a Torino, in pratica, da uno scherzo del destino. E proprio negli ultimi giorni del mercato estivo.
La prima scelta per il centrocampo di Spalletti era Franck Kessie, e questo lo sanno anche i muri. Ma l'ivoriano ha infine preso la strada di Bergamo, dell'Atalanta, lasciando la Juve con un pugno di mosche. O quasi, perché poi, appunto, in extremis è arrivato proprio Sarr.
Poco più di un mese dopo l'operazione conclusa con il Tottenham, il centrocampista senegalese qualche gerarchia l'ha scalata. E ora, a una settimana di distanza, può ben sperare di essere lui a far coppia con Douglas Luiz a Cagliari, al rientro dalla sosta. Sarebbe la prima volta dall'inizio, quantomeno in Serie A.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.