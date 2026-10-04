Da ultimo arrivato a prima scelta contro il Cagliari: perché Pape Sarr va verso l'esordio da titolare in Serie A

Ci sarebbe, volendo, anche Weston McKennie. Ma sebbene il connazionale sembri fuori luogo, considerando come sia stato l'americano il partner di Douglas Luiz contro l'Atalanta, prima della sosta, in realtà non è così.

Spalletti ha schierato McKennie qualche metro più indietro, un inedito nell'esperienza torinese dell'ex ct. E così facendo ha disegnato una sorta di 4-2-fantasia, con tre trequartisti puri alle spalle di Kolo Muani: Francisco Conceiçao a destra, Nico Gonzalez in mezzo, Kerim Alajbegovic a sinistra.

Alla fine il risultato ha premiato la Juventus, che si è imposta per 2-0 con una rete per tempo. Ma qualcosa non ha convinto Spalletti, che tra prima e seconda frazione ha tenuto negli spogliatoi Alajbegovic, inserendo al suo posto Sarr e spostando McKennie tra le linee.

"Hanno fatto confusione all'Atalanta? A me sembra che l'abbiano creata più a noi e infatti mi è toccato cambiare", ha sorriso l'allenatore dopo la partita contro i nerazzurri, confermando come la sostituzione di Alajbegovic sia stata di natura tecnica.