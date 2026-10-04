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Pape Sarr JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Da ultimo arrivato a prima scelta contro il Cagliari: perché Pape Sarr va verso l'esordio da titolare in Serie A

Serie A
Juventus
Cagliari vs Juventus
Cagliari
P. Sarr

Il centrocampista senegalese ha giocato dall'inizio solo in Europa League fino a questo momento. Ma diversi fattori lo conducono a far coppia con Douglas Luiz alla Unipol Domus.

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E pensare che nemmeno sarebbe dovuto arrivarci, alla Juventus. Pape Sarr è stato dirottato a Torino, in pratica, da uno scherzo del destino. E proprio negli ultimi giorni del mercato estivo.

La prima scelta per il centrocampo di Spalletti era Franck Kessie, e questo lo sanno anche i muri. Ma l'ivoriano ha infine preso la strada di Bergamo, dell'Atalanta, lasciando la Juve con un pugno di mosche. O quasi, perché poi, appunto, in extremis è arrivato proprio Sarr.

Poco più di un mese dopo l'operazione conclusa con il Tottenham, il centrocampista senegalese qualche gerarchia l'ha scalata. E ora, a una settimana di distanza, può ben sperare di essere lui a far coppia con Douglas Luiz a Cagliari, al rientro dalla sosta. Sarebbe la prima volta dall'inizio, quantomeno in Serie A.


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  • L'EMERGENZA E LA CONCORRENZA

    I due teorici titolari, ovvero Manuel Locatelli e Khephren Thuram, come noto non ci sono. Entrambi sono ai box per infortunio, entrambi torneranno in campo tra gennaio e febbraio del prossimo anno. In pratica, tra qualche mese.

    C'è Douglas Luiz, sì. Attualmente è impegnato con il Brasile, e quando tornerà a Torino si riprenderà quella maglia che Spalletti gli ha consegnato sin dai primi istanti. "Una certezza del calcio", lo ha definito l'ex commissario tecnico della Nazionale qualche settimana fa.

    Chi giocherà accanto al brasiliano? Il ballottaggio principale è tra lo stesso Sarr e Teun Koopmeiners. Che però fatica come sempre a trovare continuità, nonostante il goal al Parma e l'assist per Gatti col Milan: a Sassuolo ha fatto male, con l'Olanda tre panchine su tre senza mettere piede in campo.

  • ABOLITO IL 4-2-FANTASIA?

    Ci sarebbe, volendo, anche Weston McKennie. Ma sebbene il connazionale sembri fuori luogo, considerando come sia stato l'americano il partner di Douglas Luiz contro l'Atalanta, prima della sosta, in realtà non è così.

    Spalletti ha schierato McKennie qualche metro più indietro, un inedito nell'esperienza torinese dell'ex ct. E così facendo ha disegnato una sorta di 4-2-fantasia, con tre trequartisti puri alle spalle di Kolo Muani: Francisco Conceiçao a destra, Nico Gonzalez in mezzo, Kerim Alajbegovic a sinistra.

    Alla fine il risultato ha premiato la Juventus, che si è imposta per 2-0 con una rete per tempo. Ma qualcosa non ha convinto Spalletti, che tra prima e seconda frazione ha tenuto negli spogliatoi Alajbegovic, inserendo al suo posto Sarr e spostando McKennie tra le linee.

    "Hanno fatto confusione all'Atalanta? A me sembra che l'abbiano creata più a noi e infatti mi è toccato cambiare", ha sorriso l'allenatore dopo la partita contro i nerazzurri, confermando come la sostituzione di Alajbegovic sia stata di natura tecnica.

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  • McKennie JuventusGetty Images

    MCKENNIE TORNA SULLA TREQUARTI?

    Ricordando come anche Kenan Yildiz e Jeremie Boga siano ancora fuori causa per infortunio, la situazione sulla trequarti della Juventus non è così rosea, a dispetto delle apparenze e della presenza di Conceiçao, Nico Gonzalez e Alajbegovic.

    Il mancino portoghese ha rimediato una botta alla coscia in Norvegia, una settimana fa, anche se il suo recupero pare essere stato completato rapidamente. L'argentino è attualmente in patria con la propria Nazionale, l'ultima amichevole è in programma nella notte tra il 6 e il 7 con successivo volo intercontinentale e tutti i disagi che questo può provocare. Verso Cagliari, insomma, andrà valutato.

    Andrà valutato anche lo stesso Alajbegovic, che in Bosnia-Svezia è andato a segno rimediando però un apparente guaio alla coscia destra. Juve in attesa, da capire se l'ex Leverkusen tornerà subito in campo con la propria Nazionale oppure no.

    Tutto ciò, unito ai dubbi di Spalletti su un assetto forse poco equilibrato, porta a una possibile (probabile?) conseguenza: l'avanzamento di McKennie sulla trequarti. Là dove si è espresso alla grande sotto la guida dell'allenatore toscano, là dove è diventato un suo pupillo, là dove ha collezionato goal e assist diventando imprescindibile.

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  • LA CRESCITA DI SARR

    Il resto, naturalmente, lo sta facendo Sarr. L'ex Tottenham ci ha messo poco a ingranare, anche se l'esordio con la maglia della Juventus, nel folle posticipo contro il Sassuolo, non è stato positivo.

    Sarr ha fatto decisamente meglio in Europa League contro il NEC. Primo tempo "normale", ritmi alzati nel secondo, un bel gol sfiorato nel finale nell'inedito ruolo di esterno sinistro d'attacco. Il senegalese si sarebbe confermato qualche giorno dopo, contro l'Atalanta, entrando in campo per il secondo tempo e offrendo un'altra buona prestazione, con tanto di gol sfiorato da fuori (bravo Carnesecchi).

    "Il ragazzo è interessante - diceva Spalletti in conferenza dopo il 90' - però giovedì aveva giocato tutta la partita. La conta la devi fare per dimezzare la fatica della partita intera. Qualcuno l'abbiamo fatto giocare subito, qualcuno l'abbiamo fatto entrare dopo come Sarr. Lui ha fatto una buonissima partita, perché ha questa facilità di corsa, questa resistenza, e poi è anche abbastanza pulito nella gestione della palla".

    Sarr con il Senegal è sceso in campo per poco più di un'ora in Mozambico con il Senegal, rimanendo in panchina nella sfida successiva contro l'Etopia. L'ultima sfida è in programma oggi pomeriggio, dopodiché rientrerà a Torino. E conterà i giorni che lo separano dal possibile debutto dal 1' in Serie A.

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