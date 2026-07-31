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SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Redazione Goal

Gutierrez lascia il Napoli, è vicinissimo al Bayer Leverkusen: le cifre e i motivi della sua cessione

Calciomercato
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Ai dettagli la trattativa tra Napoli e Bayer Leverkusen per il terzino spagnolo Miguel Gutierrez.

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Un passato nel settore giovanile del Real Madrid, un presente al Napoli e il futuro che può parlare tedesco. Miguel Gutierrez è vicino al trasferimento al Bayer Leverkusen che ha conquistato la pole sulle dirette concorrenti sul mercato e ora vuole chiudere. Trova conferme l'indiscrezione della Bild di questa mattina.

  • SACRIFICIO NECESSARIO

    ll Napoli sa che il calciatore ha un contratto fino al 2030 e quindi tiene il punto sulla valutazione. Nella scorsa stagione ha giocato 36 partite, segnando un gol e fornendo un assist. Allegri lo vorrebbe tenere ma dovrà arrendersi alle esigenze del mercato: il 'sacrificio' dello spagnolo servirà per andare forte sul sostituto dell'infortunato Buongiorno.

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  • OPERAZIONE DA 25/30 MILIONI

    Il Bayer Leverkusen ha fatto passi avanti molto significativi dopo che la prima offerta da 25 milioni di euro non è stata accettata dal Napoli. Con l'aggiunta di bonus facili per raggiugere quota 30 milioni la trattativa si sta incanalando sui binari giusti tanto che il traguardo finale è veramente vicino. Gutierrez si prepara per salutare il Napoli dopo appena una stagione.

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