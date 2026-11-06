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Marco Trombetta

Gli esclusi di Mancini: perché non ha convocato Cristante, Maldini, Samuele Inacio, Ruggeri e Di Lorenzo

Italia
UEFA Nations League A

Le scelte di Mancini e il perché di alcune esclusioni illustri dal secondo giro di convocati in Nazionale per la Nations League.

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L'Italia torna in campo per le ultime partite del girone di Nations League e le sorprese tra i convocati di Mancini non mancano neppure stavolta, sia in un senso che nell'altro.

Per la prima volta il ct ha chiamato Cisse, Liberali, Lontani e Cassano, ma fanno discutere anche alcune esclusioni.

  • MANCINI NE CAMBIA 12

    Sono ben 12 i calciatori che, dopo essere stati presenti durante l’ultima tornata con l'Italia, non torneranno a vestire la maglia della Nazionale durante la prossima sosta.

    Tra gli esclusi ci sono alcuni infortunati ma anche diversi bocciati.

  • FUORI CRISTANTE

    Dopo averlo convocato ad ottobre, salvo poi sostituirlo con Ricci a causa di un problema fisico, Mancini questa volta ha ignorato Bryan Cristante.

    Scelta sorprendente, considerando che il centrocampista è titolare e centralissimo nel progetto tecnico di Gasperini alla Roma ed è reduce da una super partita contro l'Udinese, con tanto di goal e assist.

    Mancini ha preferito però proseguire con le sue idee per quel ruolo, richiamando Romano, ma anche Fagioli e Ricci.

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  • NON C'E' MALDINI

    Sorprende anche l'esclusione di Daniel Maldini, convocato ad ottobre nonostante il polverone alzatosi dopo l'incidente di Bergamo.

    Vero che il Cagliari è in flessione e la qualità delle prestazioni di Maldini è calata (nonostante il recente goal all'Olimpico contro la Roma) ma è anche vero che l'ex Milan sembrava godere di grande considerazione da parte del ct.

    Maldini aveva infatti giocato tre delle quattro partite della Nazionale nella precedente sosta, da subentrante contro Belgio e Francia e dal primo minuto nell'ultima contro la Turchia.

    Ma nel suo ruolo, a questo giro, sono entrati tanti giocatori - come Zaniolo, Cisse e Koleosho - e a farne le spese è stato proprio Maldini.

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  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer SupercupGetty Images Sport

    IL CASO SAMUELE INACIO

    Uno dei più nomi più chiacchierati dell'ultima sosta è stato Samuele Inacio, convocato e mai utilizzato da Mancini, nemmeno per uno spezzone di partita.

    Il ct lo ha voluto osservare da vicino e lo ha ritenuto ancora non pronto per esordire, ma a tenere banco è sempre la questione doppio passaporto, con il talento del Borussia Dortmund che rimane ancora convocabile dal Brasile.

    Ci si aspettava perlomeno una riconferma tra i convocati, invece Mancini ha scelto di lasciarlo all'Under 21. Di sicuro tutte le pressioni sul suo utilizzo non sono piaciute al ct, che ha deciso di valutare altri giocatori.

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  • DI LORENZO E RUGGERI INFORTUNATI

    Non convocati per infortunio invece Giovanni Di Lorenzo del Napoli, Matteo Ruggeri dell'Aston Villa, Rolando Mandragora del Torino, Giacomo Raspadori dell'Atalanta, Moise Kean del Como e Ali Zoma del Norimberga.

    Bocciato infine Coppola: il difensore del Paris FC non ha convinto Mancini.

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