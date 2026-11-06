Gli esclusi di Mancini: perché non ha convocato Cristante, Maldini, Samuele Inacio, Ruggeri e Di Lorenzo

Sorprende anche l'esclusione di Daniel Maldini, convocato ad ottobre nonostante il polverone alzatosi dopo l'incidente di Bergamo.

Vero che il Cagliari è in flessione e la qualità delle prestazioni di Maldini è calata (nonostante il recente goal all'Olimpico contro la Roma) ma è anche vero che l'ex Milan sembrava godere di grande considerazione da parte del ct.

Maldini aveva infatti giocato tre delle quattro partite della Nazionale nella precedente sosta, da subentrante contro Belgio e Francia e dal primo minuto nell'ultima contro la Turchia.

Ma nel suo ruolo, a questo giro, sono entrati tanti giocatori - come Zaniolo, Cisse e Koleosho - e a farne le spese è stato proprio Maldini.