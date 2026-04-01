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Sozza DoveriGetty/GOAL
Claudio D'Amato

Gli arbitri di Inter-Roma e Napoli-Milan: chi dirige a San Siro e al Maradona e le designazioni della 31ª giornata di Serie A

Serie A
Inter vs Roma
Napoli vs Milan
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Il quadro completo degli arbitri del turno di Serie A in programma nei giorni di Pasqua: tutte le designazioni e le scelte per i big match Inter-Roma e Napoli-Milan.

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Dopo il fallimento della Nazionale in Bosnia, il campionato si appresta a riaccendere i motori.

Il turno di Pasqua offre un menù di altissimo profilo, con due big match a scaldare la 31ª giornata di Serie A: Inter-Roma e Napoli-Milan dirà molto su un finale di stagione nel quale si mescolano obiettivi, speranze e tentativi di rimonta, con le supersfide di San Siro e del Maradona cruciali per l'alta classifica.

Chi è l'arbitro di Inter-Roma? E chi dirige Napoli-Milan? L'AIA ha definito e comunicato le designazioni complete riguardanti tutte le partite in calendario, comprensive di VAR ed AVAR.

  • CHI È L'ARBITRO DI INTER-ROMA

    L'arbitro scelto per Inter-Roma, in programma domenica 5 aprile alle 20:45, è Simone Sozza: Di Paolo al VAR, con Aureliano AVAR.


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  • CHI È L'ARBITRO DI NAPOLI-MILAN

    Di Paolo, dopo essersi occupato del VAR nella gara del Meazza, a Pasquetta si trasferirà a Fuorigrotta: fungerà infatti da AVAR in Napoli-Milan, il cui arbitro sarà Daniele Doveri. Al VAR, invece, ci sarà Mariani.


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  • GLI ARBITRI DELLA 31ª GIORNATA DI SERIE A

    Sassuolo-Cagliari, sabato 4 aprile ore 15: Chiffi (VAR Aureliano, AVAR Di Vuolo)

    Verona-Fiorentina, sabato 4 aprile ore 18: Guida (VAR Meraviglia, AVAR Di Bello)

    Lazio-Parma, sabato 4 aprile ore 20:45: Marcenaro (VAR Camplone, AVAR Fabbri)

    Cremonese-Bologna, domenica 5 aprile ore 15: Abisso (VAR Maggioni, AVAR Mariani)

    Pisa-Torino, domenica 5 aprile ore 18: Zufferli (VAR Di Bello, AVAR Giua)

    Inter-Roma, domenica 5 aprile ore 20:45: Sozza (VAR Di Paolo, AVAR Aureliano)

    Udinese-Como, lunedì 6 aprile ore 12:30: Maresca (VAR Mazzoleni, AVAR Ghersini)

    Lecce-Atalanta, lunedì 6 aprile ore 15: La Penna (VAR Marini, AVAR Maggioni)

    Juventus-Genoa, lunedì 6 aprile ore 18: Massa (VAR Paterna, AVAR Meraviglia)

    Napoli-Milan, lunedì 6 aprile ore 20:45: Doveri (VAR Mariani, AVAR Di Paolo)