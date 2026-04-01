Gli arbitri di Inter-Roma e Napoli-Milan: chi dirige a San Siro e al Maradona e le designazioni della 31ª giornata di Serie A

Dopo il fallimento della Nazionale in Bosnia, il campionato si appresta a riaccendere i motori.

Il turno di Pasqua offre un menù di altissimo profilo, con due big match a scaldare la 31ª giornata di Serie A: Inter-Roma e Napoli-Milan dirà molto su un finale di stagione nel quale si mescolano obiettivi, speranze e tentativi di rimonta, con le supersfide di San Siro e del Maradona cruciali per l'alta classifica.

Chi è l'arbitro di Inter-Roma? E chi dirige Napoli-Milan? L'AIA ha definito e comunicato le designazioni complete riguardanti tutte le partite in calendario, comprensive di VAR ed AVAR.