Germania-Francia Under 21 dove vederla: Rai o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Germania U21 vs Francia U21

Nella semifinale dell'Europeo U21 si affrontano Germania e Francia: tutte le informazioni sulla partita.

L'Europeo Under 21 è entrato nelle fasi conclusive con quattro squadre rimaste in corsa per la vittoria della competizione.

Da una parte si sfidano Inghilterra e Olanda mentre dall'altro lato del tabellone ci sono Germania e Francia. I ragazzi tedeschi ai quarti di finale hanno eliminato l'Italia nei tempi supplementari con il risultato di 3-2, con gli azzurri che hanno finito la partita in nove uomini mentre la Francia nel turno precedente con il solito risultato (ma nei 90 minuti) ha superato la Danimarca, rimontando negli ultimi minuti.

Di seguito tutte le informazioni su Germania-Francia Under 21.