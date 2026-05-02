Paulo Dybala vuol tornare titolare all’Olimpico. Lunedì sera la Roma ospiterà la Fiorentina nella 34esima giornata di Serie A e il fantasista potrebbe anche tornare a giocare dal primo minuto a distanza di più di tre mesi dall’ultima volta.
Gasperini poi ha dovuto far fronte alla sua assenza, causata da un problema al ginocchio, ma oggi sta seriamente pensando di schierarlo nel Monday Night a ridosso di Malen.
Gasperini riabbraccia Dybala: titolarità in vista, ma l’addio alla Roma resta probabile
Paulo Dybala vuol tornare titolare all’Olimpico. Lunedì sera la Roma ospiterà la Fiorentina nella 34esima giornata di Serie A e il fantasista potrebbe anche tornare a giocare dal primo minuto a distanza di più di tre mesi dall’ultima volta.
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L’INFORTUNIO DI DYBALA
Dybala si è fatto male al ginocchio già da gennaio, con il problema esploso al termine del match contro il Milan del 25 gennaio 2026. Inizialmente, però, gli esami strumentali non avevano evidenziato la lesione, emersa successivamente e che ha comportato l’operazione a inizio marzo per la lesione del menisco esterno.
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LA STAGIONE DI DYBALA
Quest’anno Dybala ha giocato 1070 minuti in Serie A suddivisi in 18 apparizioni, segnando due goal e fornendo tre assist, ai quali vanno poi aggiunti 5 gettoni fra Europa League e Coppa Italia, con una rete e un passaggio vincente. Numeri non esaltanti, chiaramente influenzati dagli ormai cronici problemi di un giocatore tanto bello tecnicamente quanto fragile fisicamente.
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GLI ULTIMI TANGO?
Quella in corso, anche in virtù di tali infortuni ripetuti, dovrebbe essere l’ultima stagione di Paulo Dybala a Roma. Attualmente sono 136 le presenze con i giallorossi, con 45 gol e 26 assist. Il contratto in scadenza a giugno non dovrebbe essere rinnovato, con la Joya che è destinata a salutare la Capitale dopo un quadriennio di grande intensità.
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DALL’ARGENTINA: C’È L’ACCORDO COL BOCA
Fra le motivazioni che dovrebbero portare all’addio, peraltro, c’è il desiderio di Dybala di tornare a giocare in Argentina. In patria, infatti, c’è il Boca Juniors che lo corteggia, con l’amico Paredes che spinge per ritrovare il compagno alla Bombonera. Dal Sud America si parla addirittura di accordo già fatto.
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