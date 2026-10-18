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Fullkrug WerderGetty Images
Stefano Silvestri

Fullkrug sta dominando in Germania: 6 goal in 6 partite, è il capocannoniere della Bundesliga

Bundesliga
Werder Brema
N. Fuellkrug
Milan

A segno solo una volta nella poco entusiasmante parentesi al Milan, il centravanti tedesco è rinato in patria. Sabato ha segnato una doppietta al Paderborn.

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Ma avete visto che cosa sta combinando Niclas Fullkrug dopo essere tornato in Germania? Se non l'avete fatto, meglio darci immediatamente un'occhiata. Perché ha abbastanza del clamoroso.

Clamoroso non per un centravanti, naturalmente: per chi arrivava da una mezza stagione così anonima, con una sola rete segnata in una ventina di presenze con il Milan. Squadra che, in maniera tutt'altro che sorprendente, ha deciso di poi lasciarlo andare.

E invece, sorpresa: Fullkrug è tornato quello del Borussia Dortmund, ma anche del... Werder Brema. Che oggi è di nuovo la sua squadra, come lo era qualche anno fa. E sì, il binomio sta davvero funzionando.


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  • CAPOCANNONIERE DELLA BUNDESLIGA

    Fullkrug, semplicemente, è il capocannoniere solitario della Bundesliga. Nelle prime sei giornate è andato a segno sei volte, media perfetta di un goal ogni 90 minuti.

    Gli ultimi due punti esclamativi, l'ex centravanti del Milan li ha lasciati sabato pomeriggio. Anche se il suo Werder si è fatto fermare sul 2-2 in casa del neopromosso Paderborn. Ma anche in precedenza erano stati fuochi e fiamme, e non solo in campionato.

    Solo una volta in questa stagione Fullkrug non è riuscito ad andare a segno in partite ufficiali: all'esordio in Bundesliga, gara malamente persa 4-1 dal Werder col Friburgo. Poi non ha più sbagliato un colpo. Contando anche la Coppa di Germania, fanno sette goal in altrettante presenze stagionali.

  • SEGNA PIÙ DI KANE E OLISE

    Fullkrug, in questo momento, sta guardando dall'alto al basso tutti i migliori giocatori della Bundesliga. Ma proprio tutti. Anche i fenomeni.

    Il riferimento a Harry Kane, comunque a segno contro il Lipsia, non è casuale: l'inglese è a -1, a quota cinque. Lo stesso bottino di Michael Olise, pure lui autore di un goal sabato.

    E poi tutti gli altri: dall'ex romanista Patrik Schick, speranza del Bayer Leverkusen autore di cinque centri, a Luis Diaz, triplettista contro il Lipsia e a quota quattro come l'altro ex milanista Christopher Nkunku, suo avversario nell'ultima partita, a quattro pure lui.

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  • "QUI TUTTI SONO DALLA MIA PARTE"

    Lo stesso Fullkrug, qualche giorno fa, ha spiegato quale sia il segreto di una rinascita così fragorosa dopo qualche annata deludente tra Inghilterra e Italia: lo ha fatto al sito del Werder, alla vigilia della trasferta da ex contro il Borussia Dortmund poi finita 2-2 (un goal lo ha segnato lui, ovvio).

    "Credo che la combinazione tra ambiente, squadra ed energia sia quella giusta. Quando scegli la strada corretta, vieni ripagato. Tornando al Werder ho seguito il mio cuore. È stata una scelta che comportava dei rischi, ma che ha già dato i suoi frutti. Spero, dal profondo del mio cuore, che le cose continuino così".


    Anche l'ambiente esterno sta facendo la differenza, secondo l'ex rossonero. E qui il paragone con il sopracciglio alzato dei tifosi di West Ham e Milan nei confronti suoi e delle sue prestazioni diventa inevitabile.

    "Ho la sensazione che tutti i sostenitori del Werder siano al 100% dalla mia parte. Purtroppo, nel calcio di oggi c'è spesso molta ostilità; qui, invece, percepisco che i tifosi allo stadio, i compagni di squadra, la panchina e tutti coloro che sono vicini al club desiderano sinceramente che io segni e che la squadra abbia successo. È una sensazione davvero speciale, perché porta con sé tantissime emozioni e un grande affetto".


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  • OBIETTIVO NAZIONALE

    L'obiettivo di Fullkrug è molteplice: dimenticare il Milan e gli affanni post Dortmund, ma anche riconquistare la Germania, intesa come Nazionale, in cui non viene convocato da poco più di un anno.

    Il nuovo ct tedesco, Jurgen Klopp, ha chiamato elementi come l'ex perugino Ebnoutalib tra settembre e ottobre. Ne aveva ben donde: anche l'attaccante dell'Eintracht Francoforte ha iniziato alla grande la stagione, proprio come Fullkrug, segnando appena una volta in meno rispetto al collega.

    La prossima sosta per gli impegni delle Nazionali sarà a novembre. La Germania scenderà in campo per le ultime due partite del girone di Nations League, contro Serbia e Olanda. Fullkrug spera di esserci ed è una speranza alimentata da quel che Rudi Voller, direttore tecnico della DFB, ha dichiarato nei giorni scorsi a Sport1.

    "Klopp lo osserverà attentamente nelle prossime partite", ha confermato l'ex attaccante della Roma, aggiungendo però: "Non dimentichiamo che stiamo parlando degli Europei tra due anni, e lui avrà due anni in più".


    A livello di club, Fullkrug è ancora di proprietà del West Ham. A metà agosto è passato in prestito secco al Werder, senza alcuna opzione di riscatto. Il contratto con gli Hammers, oggi in Championship, scade nel 2028. E intanto a Londra, ma forse anche a Milano, qualcuno si sta forse mangiando le mani: poteva essere lui un buon vice Gonçalo Ramos?

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