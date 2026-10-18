Fullkrug sta dominando in Germania: 6 goal in 6 partite, è il capocannoniere della Bundesliga

Ma avete visto che cosa sta combinando Niclas Fullkrug dopo essere tornato in Germania? Se non l'avete fatto, meglio darci immediatamente un'occhiata. Perché ha abbastanza del clamoroso.
Clamoroso non per un centravanti, naturalmente: per chi arrivava da una mezza stagione così anonima, con una sola rete segnata in una ventina di presenze con il Milan. Squadra che, in maniera tutt'altro che sorprendente, ha deciso di poi lasciarlo andare.
E invece, sorpresa: Fullkrug è tornato quello del Borussia Dortmund, ma anche del... Werder Brema. Che oggi è di nuovo la sua squadra, come lo era qualche anno fa. E sì, il binomio sta davvero funzionando.
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