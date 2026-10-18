Fullkrug sta dominando in Germania: 6 goal in 6 partite, è il capocannoniere della Bundesliga

Fullkrug, semplicemente, è il capocannoniere solitario della Bundesliga. Nelle prime sei giornate è andato a segno sei volte, media perfetta di un goal ogni 90 minuti.

Gli ultimi due punti esclamativi, l'ex centravanti del Milan li ha lasciati sabato pomeriggio. Anche se il suo Werder si è fatto fermare sul 2-2 in casa del neopromosso Paderborn. Ma anche in precedenza erano stati fuochi e fiamme, e non solo in campionato.

Solo una volta in questa stagione Fullkrug non è riuscito ad andare a segno in partite ufficiali: all'esordio in Bundesliga, gara malamente persa 4-1 dal Werder col Friburgo. Poi non ha più sbagliato un colpo. Contando anche la Coppa di Germania, fanno sette goal in altrettante presenze stagionali.