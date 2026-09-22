Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
EbnoutalibGetty Images
Stefano Silvestri

La storia di Younes Ebnoutalib: dalla "prigione" di Perugia alla convocazione della Germania

UEFA Nations League A
Germania
Perugia
Y. Ebnoutalib
Francoforte

L'attaccante dell'Eintracht Francoforte è uno dei capocannonieri della Bundesliga e anche Klopp si è accorto di lui. Pochi anni fa soffriva a Perugia: "Mi hanno trattato come un cane".

Pubblicità

C'è un attaccante, in Germania, che segna quanto Olise e addirittura più di Kane. E che solo pochi anni fa, giusto per capire come siano strani certi percorsi di carriera e di vita, faticava a trovare la via nella Serie C italiana.

Younes Ebnoutalib è la grande novità di Jurgen Klopp, che nei giorni scorsi ha diramato il suo primo elenco di convocati da commissario tecnico della Germania. Ed è lo stesso Ebnoutalib che, fino al 2024, indossava la maglia del Perugia nella terza serie italiana.

Esperienza personalmente brutta. Da dimenticare, anzi. Ebnoutalib l'ha raccontata a cuore aperto qualche tempo fa, sfogandosi per il modo in cui è stato trattato nel nostro paese.

Ma quello è il passato. Il presente dice tutt'altro: l'ex perugino, che di mestiere fa l'attaccante e oggi milita nell'Eintracht Francoforte, è il capocannoniere della Bundesliga, anche se in coabitazione con diversi altri calciatori. E ora si appresta addirittura esordire con la maglia della Germania.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • L'ESPERIENZA A PERUGIA

    A Perugia, Ebnoutalib arriva nel 2022 quando ha 19 anni. Le sue aspettative sono alte: sogna di essere inserito direttamente nella prima squadra del Grifone, ai tempi in Serie B.

    Contrariamente alle promesse di un agente da lui stesso definito "poco affidabile", però, non va così: Younes viene mandato nella Primavera biancorossa, nel 2022/23 gioca 23 volte, segna 4 reti e ci aggiunge 3 assist.

    Solo che non tutto, di nuovo, va come previsto. Tutt'altro. E le ragioni devono essere ricercate nella sua vita fuori dal campo, più che dentro.

    • Pubblicità

  • "ERA COME IN PRIGIONE"

    Ebnoutalib non riesce a imparare la lingua, a Perugia si sente isolato e non riesce a inserirsi. E il resto lo fa il club, che gli corrisponde uno stipendio di 800 euro al mese.

    450 di questi, il giovane Younes li deve sborsare per pagare l'affitto dell'appartamento in cui vive addirittura assieme ad altri 9 compagni. Appartamento fatiscente: in un'intervista rilasciata qualche mese fa a 11Freunde, lo ha definito "una vera catapecchia", con il bagno "pieno di muffa e scarafaggi".

    "Eravamo felici per ogni giorno che passava. Un po’ come in prigione", ha raccontato ancora Ebnoutalib, parlando di quel momento difficile della propria vita.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MANDATO VIA AL PRIMO ALLENAMENTO

    A complicare le cose ci si mette il calcio vero e proprio. Non solo per la retrocessione in C del Perugia, ma anche perché, durante il primo allenamento con la prima squadra, l'allenatore lo caccia urlandogli contro.

    Younes è effettivamente convinto che a Perugia non metterà più piede. "Mi hanno trattato come un cane. Ho pensato: è finita, non tornerò mai più", ha ricordato ancora nell'intervista a 11Freunde.

    Ebnoutalib, invece, è costretto a tornare. Anche perché il suo contratto è lungo, con scadenza 2028. Lui stesso ha raccontato di essere stato ingannato sulla sua durata, e di come un falso consigliere serbo lo abbia minacciato di morte al telefono dopo aver tentato di andarsene.

    Alla fine, però, l'attaccante riesce a risolvere il vincolo che lo lega al Perugia. Con cui, a livello di prima squadra, ha collezionato appena un quarto d'ora contro la Lucchese nel settembre del 2023, in Serie C, oltre a un paio di presenze nella Coppa Italia di categoria.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
  • EbnoutalibGetty Images

    LA RIPARTENZA IN GERMANIA

    Nel gennaio del 2024, dopo una serie di panchine in C e le mancate convocazioni delle ultime settimane, Ebnoutalib è così un giocatore svincolato. E lo sarà per qualche mese, fino all'estate, con tutto lo stress psicologico che una situazione del genere può portare.

    A tendergli una mano è il Gießen, nella Regionalliga tedesca. Ma Ebnoutalib vi resta per poco tempo: i 6 goal in 19 presenze della prima parte del 2024/25 gli valgono la chiamata dell'Elversberg, in Zweite Bundesliga, due piani più su.

    L'esplosione, di fatto, prende vita lì: nel 2025/26 Ebnoutalib è uno degli artefici della storica promozione dell'Elversberg in Bundesliga. Rimane in squadra fino a gennaio, il tempo di segnare 12 volte in 17 presenze e fare nuovamente le valigie. Stavolta per la Bundesliga. E per l'Eintracht Francoforte.

    L'ascesa di colui che pochi anni fa veniva "trattato da cani" a Perugia non è inarrestabile solo perché un serio infortunio a un ginocchio lo tiene ai box per un paio di mesi tra gennaio e marzo 2026. Ma l'inizio di questa stagione è da urlo: 4 presenze in Bundesliga, 4 goal. Come Olise, più di Kane.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA SCELTA DELLA GERMANIA

    Anche Jurgen Klopp si è accorto di lui. La missione, del resto, dopo un Mondiale deludente è più o meno quella che ha Roberto Mancini in Italia: ricostruire. E così, spazio ai volti nuovi.

    Tra questi, appunto, anche Ebnoutalib. Che è nato proprio a Francoforte, ma da origini marocchine: il padre, sportivo professionista pure lui, conquistò la medaglia d'argento nel taekwondo alle Olimpiadi di Sydney 2000.

    "Ci sono state trattative con il Marocco. Ma quando chiama Klopp, non si può dire di no", ha spiegato Younes dopo la convocazione da parte della Germania.

    L'esordio potrebbe avvenire giovedì in Olanda o domenica contro la Grecia, in quanto Ebnoutalib è stato inserito nel gruppo di convocati per le prime due delle quattro partite tedesche in Nations League. Ma poco importa: l'ex perugino, che pochi giorni fa ha compiuto 23 anni, ha cominciato a volare. E oggi non è più in prigione.