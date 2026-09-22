La storia di Younes Ebnoutalib: dalla "prigione" di Perugia alla convocazione della Germania

C'è un attaccante, in Germania, che segna quanto Olise e addirittura più di Kane. E che solo pochi anni fa, giusto per capire come siano strani certi percorsi di carriera e di vita, faticava a trovare la via nella Serie C italiana.

Younes Ebnoutalib è la grande novità di Jurgen Klopp, che nei giorni scorsi ha diramato il suo primo elenco di convocati da commissario tecnico della Germania. Ed è lo stesso Ebnoutalib che, fino al 2024, indossava la maglia del Perugia nella terza serie italiana.

Esperienza personalmente brutta. Da dimenticare, anzi. Ebnoutalib l'ha raccontata a cuore aperto qualche tempo fa, sfogandosi per il modo in cui è stato trattato nel nostro paese.

Ma quello è il passato. Il presente dice tutt'altro: l'ex perugino, che di mestiere fa l'attaccante e oggi milita nell'Eintracht Francoforte, è il capocannoniere della Bundesliga, anche se in coabitazione con diversi altri calciatori. E ora si appresta addirittura esordire con la maglia della Germania.







