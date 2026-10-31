Francisco Conceiçao squalificato per tre giornate con il Portogallo: cos'è successo in Nations League

Francisco Conceiçao è ancora ai box e ci metterà un altro po' a tornare in campo. Intanto, però, un'altra brutta notizia gli sta parzialmente rovinando il fine settimana.
La brutta notizia in questione non è legata alla Juventus, bensì al Portogallo. E alla gara contro la Norvegia che i lusitani, con Chico in campo, hanno disputato e vinto per 2-1 lo scorso 4 ottobre.
Conceiçao in quell'occasione è stato espulso. E la squalifica dell'UEFA nei suoi confronti, arrivata quasi un mese più tardi, è stata particolarmente pesante: tre giornate, addirittura.
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