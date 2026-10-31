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Conceiçao Portogallo NorvegiaGetty Images
Stefano Silvestri

Francisco Conceiçao squalificato per tre giornate con il Portogallo: cos'è successo in Nations League

UEFA Nations League A
Portogallo
Portogallo vs Norvegia
C. Conceicao
Juventus

Mano pesante dell'UEFA nei confronti dell'esterno offensivo della Juventus dopo l'espulsione contro la Norvegia. La Federazione portoghese ha già annunciato ricorso.

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Francisco Conceiçao è ancora ai box e ci metterà un altro po' a tornare in campo. Intanto, però, un'altra brutta notizia gli sta parzialmente rovinando il fine settimana.

La brutta notizia in questione non è legata alla Juventus, bensì al Portogallo. E alla gara contro la Norvegia che i lusitani, con Chico in campo, hanno disputato e vinto per 2-1 lo scorso 4 ottobre.

Conceiçao in quell'occasione è stato espulso. E la squalifica dell'UEFA nei suoi confronti, arrivata quasi un mese più tardi, è stata particolarmente pesante: tre giornate, addirittura.

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  • "VIOLENZA E INSULTI VERBALI"

    "Violenza e insulti verbali": questa è la motivazione che ha portato alla maxi squalifica per Conceiçao dopo l'espulsione contro la Norvegia.

    Il destinatario di tali insulti? Un italiano. Ovvero Maurizio Mariani, direttore di gara della sezione di Roma-1, designato dall'UEFA per arbitrare proprio quella partita, andata in scena in quel Do Dragao che per Chico non è mai uno stadio come un altro.

  • COS'È SUCCESSO

    Con il Portogallo già avanti per 2-1 sulla Norvegia, quella notte Conceiçao ha perso la testa nei confronti di Mariani: dopo essere stato ammonito una prima volta, ha alzato più volte il pollice nei suoi confronti e il fischietto romano ha estratto il secondo cartellino giallo e il conseguente rosso.

    A corredare il gesto di Conceiçao, però, sono stati gli insulti a cui fa riferimento l'UEFA. Ed è proprio questa, come detto, la motivazione principale che ha portato alla squalifica di tre giornate.

    Non solo: uscendo dal campo per tornare negli spogliatoi dopo l'espulsione, Conceiçao si è messo a litigare anche con il quarto uomo, l'altro italiano Luca Zufferli. Lo staff tecnico di Jorge Jesus ha dovuto trattenerlo.

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  • MA SALTA SOLO UNA PARTITA

    La particolarità è che Conceiçao, di fatto, non salterà tre partite a causa della squalifica: non sarà a disposizione a causa del rosso rimediato contro la Norvegia solo per una gara di Nations League.

    Il mancino della Juventus è infatti infortunato, dopo essersi fatto male a una spalla contro la Lazio, e non potrà tornare in campo prima di fine novembre. Ciò significa che non sarebbe stato comunque incluso nelle convocazioni di Jorge Jesus per le due partite di metà mese, contro Danimarca e Galles.

    La partita che Conceiçao sarà così costretto a non giocare è l'andata dei quarti di finale di Nations League, contro un avversario da definire: il Portogallo è infatti già qualificato matematicamente alla fase a eliminazione diretta.

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  • LA FPF FA RICORSO

    Proprio per evitare che un elemento così prezioso non sia a disposizione di Jesus per l'andata dei quarti, la FPF, ovvero la Federcalcio portoghese, ha annunciato ricorso contro la squalifica: l'obiettivo è ridurre lo stop a due partite, ovvero le ultime due del girone, quelle che Conceiçao in ogni caso non potrà giocare per infortunio.

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