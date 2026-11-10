Fra Calhanoglu e l’Inter c’è un rinnovo in ballo: le richieste del turco, quando si può chiudere e l’interesse del Como

Chi tiene sempre monitorata la situazione è il Como. La società lariana, se qualcosa dovesse andare storta nella trattativa fra Inter e Calhanoglu, si butterebbe a capofitto sull’opportunità, offrendo al giocatore la continuità, sia a livello di permanenza dalle parti di Milano, sia per quanto riguarda il giocare ancora la Serie A. Al momento, però, sono semplici voci: la priorità di Calhanoglu è continuare all’Inter.