Fra Calhanoglu e l’Inter c’è un rinnovo in ballo: le richieste del turco, quando si può chiudere e l’interesse del Como

In casa Inter una delle priorità, magari da dirimere in questa sosta per le nazionali, è la gestione di alcuni rinnovi di contratto.
E se, nelle ultime settimane si è parlato molto della gestione legata al prolungamento di Federico Dimarco, anche quello di Hakan Calhanoglu è una questione aperta da sistemare.
Per questo, la dirigenza di Viale della Liberazione condivide la volontà di proseguire il percorso insieme, tenendo conto delle dinamiche di bilancio e del valore tecnico fondamentale del giocatore.
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