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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Fra Calhanoglu e l’Inter c’è un rinnovo in ballo: le richieste del turco, quando si può chiudere e l’interesse del Como

Calciomercato
Serie A
Inter
H. Calhanoglu

Il giocatore turco è in scadenza di contratto: le richieste dell’agente, le intenzioni dell’Inter e la speranza dei lariani di strapparlo ai nerazzurri.

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In casa Inter una delle priorità, magari da dirimere in questa sosta per le nazionali, è la gestione di alcuni rinnovi di contratto.

E se, nelle ultime settimane si è parlato molto della gestione legata al prolungamento di Federico Dimarco, anche quello di Hakan Calhanoglu è una questione aperta da sistemare. 

Per questo, la dirigenza di Viale della Liberazione condivide la volontà di proseguire il percorso insieme, tenendo conto delle dinamiche di bilancio e del valore tecnico fondamentale del giocatore.

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  • IL CONTRATTO ATTUALE DI CALHANOGLU

    Il rapporto contrattuale fra l’Inter e Calhanoglu scadrà al termine di questa stagione sportiva. Al momento, in nerazzurro, il giocatore classe 1994 guadagna poco più di sei milioni di euro, a cui vanno aggiunti i bonus. Una cifra non banale, che però il turco vorrebbe ritoccare leggermente verso l’alto, spingendosi a sei milioni e mezzo di parte fissa per due anni.

  • LE PAROLE DI CALHANOGLU

    Dopo il match contro il Como, sul tema è stato proprio lo stesso calciatore a intervenire. “Sono qua da cinque anni, abbiamo vinto tanto insieme e non c’è da fare casino”. Parole piuttosto inequivocabili, che chiariscono come il giocatore la voglia di rimanere a Milano la abbia, al netto delle sirene turche di un anno e mezzo fa. 

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  • LE INTENZIONI DELL’INTER

    Da parte sua, anche l’Inter vorrebbe rinnovare. E vorrebbe farlo prima possibile: in questi giorni potrebbe, dunque, partire un contatto con l’agente Gordon Stipic, per avvicinarsi alla firma. Nelle intenzioni di Marotta, il rinnovo dovrebbe farsi prima di Natale, ma andrà capita la portata dell’offerta e la conseguente reazione di Hakan e del suo entourage. 

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  • OCCHIO AL COMO

    Chi tiene sempre monitorata la situazione è il Como. La società lariana, se qualcosa dovesse andare storta nella trattativa fra Inter e Calhanoglu, si butterebbe a capofitto sull’opportunità, offrendo al giocatore la continuità, sia a livello di permanenza dalle parti di Milano, sia per quanto riguarda il giocare ancora la Serie A. Al momento, però, sono semplici voci: la priorità di Calhanoglu è continuare all’Inter. 

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