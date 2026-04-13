Probabili formazioni Bayern Monaco-Real Madrid: chi gioca titolare e le ultime su Musiala, Kane, Bellingham e Mbappé

Dopo 8 giorni Bayern Monaco e Real Madrid si ritrovano contro per il ritorno degli quarti di Champions League. All'andata è terminata 2-1 a favore dei tedeschi, che sono riusciti dopo oltre 20 anni a espugnare il Santiago Bernabeu.





Un risultato quindi che mette il Real Madrid spalle al muro ma con ancora concrete possibilità di ribaltare tutto nonostante i favori siano ovviamente dalla parte del Bayern.





Il Real Madrid potrà contare di nuovo su un Bellingham a disposizione dall'inizio (era partito fuori all'andata). Di seguito le scelte dei due allenatori per questa super sfida europea.