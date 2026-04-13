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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Andrea Ajello

Probabili formazioni Bayern Monaco-Real Madrid: chi gioca titolare e le ultime su Musiala, Kane, Bellingham e Mbappé

Champions League
Bayern Monaco vs Real Madrid
Bayern Monaco
Real Madrid

All'Allianz Arena il ritorno dei quarti di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid: le scelte di formazione e le ultime.

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Dopo 8 giorni Bayern Monaco e Real Madrid si ritrovano contro per il ritorno degli quarti di Champions League. All'andata è terminata 2-1 a favore dei tedeschi, che sono riusciti dopo oltre 20 anni a espugnare il Santiago Bernabeu.


Un risultato quindi che mette il Real Madrid spalle al muro ma con ancora concrete possibilità di ribaltare tutto nonostante i favori siano ovviamente dalla parte del Bayern.


Il Real Madrid potrà contare di nuovo su un Bellingham a disposizione dall'inizio (era partito fuori all'andata). Di seguito le scelte dei due allenatori per questa super sfida europea.

  • PROBABILE FORMAZIONE BAYERN MONACO

    Rosa praticamente al completo per Kompany che va quindi con le conferme rispetto alla gara di andata. Pavlovic ancora accanto a Kimmich a centrocampo mentre davanti solo panchina per Musiala. Olise, Gnabry e Luis Diaz sarà il terzetto di trequartisti dietro a Kane.


    Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. All. Kompany.

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  • PROBABILE FORMAZIONE REAL MADRID

    Come detto la grande novità nel Real Madrid è la presenza di Bellingham dal primo minuto; Camavinga in panchina. Ancora fuori Mendy, come Courtois in porta. Arbeloa verso lo stesso reparto offensivo visto all'andata, quindi Arda Guler a supporto di Mbappé e Vinicius.


    Real Madrid (4-3-2-1): Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Pitarch, Bellingham; Güler; Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa.

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  • INDISPONIBILI BAYERN MONACO-REAL MADRID

    Indisponibili Bayern Monaco: Ulreich, Klanac, Ndiaye


    Indisponibili Real Madrid: Rodrygo, Courtois, Mendy

  • DOVE VEDERE BAYERN MONACO-REAL MADRID

    Bayern Monaco-Real Madrid si può guardare in diretta esclusiva su Prime Video, servizio disponibile via app e sito ufficiale per gli abbonati Prime di Amazon.

    Chi non è abbonato a Prime può usufruire della prova gratuita di 30 giorni, al termBayern Monaco-Real Madrid si può guardare in diretta esclusiva su Prime Video, servizio disponibile via app e sito ufficiale per gli abbonati Prime di Amazon.


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