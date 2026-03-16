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Stefano Silvestri

Probabili formazioni Barcellona-Newcastle: chi gioca titolare e le ultime su Tonali, Lewandowski, De Jong, Woltemade, Gordon e Wissa

Le scelte di Hansi Flick e Eddie Howe per Barcellona-Newcastle, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L'andata del St. James' Park è finita 1-1.

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Vantaggio di Barnes nel finale, pareggio di Yamal su rigore in pieno recupero: così, sull'1-1, è finita la gara d'andata degli ottavi di Champions League tra Newcastle e Barcellona, giocata martedì della scorsa settimana.

Ora le due squadre tornano ad affrontarsi per il ritorno: chi vince va ai quarti, chi perde viene eliminato. In caso di nuovo pareggio con qualsiasi risultato, il match proseguirà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Come giocheranno Barcellona e Newcastle, gara in programma alle 18.45 di mercoledì 18 marzo? Le scelte di formazione di Hansi Flick e Eddie Howe.

  • PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA

    Lewandowski se la gioca con Ferran Torres per il ruolo di centravanti, con quest'ultimo favorito. Intoccabili Yamal e Raphinha, Cancelo confermato a sinistra, di nuovo titolare il giovane Bernal, sempre out l'infortunato De Jong.

    BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martin, Cancelo; Pedri, Bernal; Yamal, Fermin, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

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  • PROBABILE FORMAZIONE NEWCASTLE

    Gordon verso il ritorno da titolare anche in Champions League dopo l'esclusione dell'andata, mentre Wissa e Woltemade rischiano un'altra panchina. Tonali dovrebbe tornare a disposizione dopo aver saltato il Chelsea per un virus.

    NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes. All. Howe

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  • DOVE VEDERE BARCELLONA-NEWCASTLE IN TV

    Barcellona-Newcastle è un'esclusiva Sky e dunque sarà visibile unicamente tramite abbonamento: i canali per vedere la partita del Camp Nou sono Sky Sport Uno e Sky Sport 254.

    Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro del match su TV8 o Cielo.

  • DOVE VEDERE BARCELLONA-NEWCASTLE IN STREAMING

    Per quanto riguarda la diretta streaming, Barcellona-Newcastle sarà visibile sia su SkyGo (app utilizzabile senza costi aggiuntivi dai clienti Sky) e NOW, anche in questo caso tramite abbonamento.

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