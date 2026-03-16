Probabili formazioni Barcellona-Newcastle: chi gioca titolare e le ultime su Tonali, Lewandowski, De Jong, Woltemade, Gordon e Wissa

Vantaggio di Barnes nel finale, pareggio di Yamal su rigore in pieno recupero: così, sull'1-1, è finita la gara d'andata degli ottavi di Champions League tra Newcastle e Barcellona, giocata martedì della scorsa settimana.
Ora le due squadre tornano ad affrontarsi per il ritorno: chi vince va ai quarti, chi perde viene eliminato. In caso di nuovo pareggio con qualsiasi risultato, il match proseguirà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.
Come giocheranno Barcellona e Newcastle, gara in programma alle 18.45 di mercoledì 18 marzo? Le scelte di formazione di Hansi Flick e Eddie Howe.