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Lamine Yamal BarcellonaGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Atletico Madrid-Barcellona: chi gioca titolare e le ultime su Lookman, Alvarez, Yamal, Raphinha e Lewandowski

Champions League
Atletico Madrid vs Barcellona
Atletico Madrid
Barcellona

L’Atletico Madrid ospita il Barcellona al Metropolitano per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League: le scelte di formazione di Diego Simeone e Hans Flick.

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L’1-3 dell’andata ha messo l’Atlético Madrid nelle condizioni di sognare in grande in questa Champions League e di guardare con fiducia al passaggio del turno.

Guai, però, a sottovalutare il Barcellona, una squadra che - soprattutto nelle grandi notti europee - sa esaltarsi ed è capace di ribaltare qualsiasi risultato.

A differenza della gara d’andata, in cui i blaugrana avevano dominato nella prima fase prima di restare in dieci, al Metropolitano si giocherà ad armi pari e un goal nel primo tempo potrebbe indirizzare l’esito del doppio confronto.

Ma chi scenderà in campo in Atlético Madrid-Barcellona? Le ultime sulle scelte di Diego Simeone e Hansi Flick.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATLETICO MADRID

    Buone notizie per Simeone, che ritrova Oblak e Cardoso in vista della gara di ritorno contro i blaugrana. Il portiere sloveno si candida per una maglia dal 1’, con Musso pronto in caso di forfait. In difesa, Lenglet sostituirà Hancko, mentre Ruggeri e Molina agiranno regolarmente sulle corsie. A centrocampo, Simeone e Lookman dovrebbero partire larghi, con Griezmann a supporto di Julián Álvarez in attacco.

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

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  • PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA

    Flick deve fare i conti con l’assenza per squalifica di Cubarsí, espulso nella gara d’andata: al suo posto ci sarà Araújo al fianco di Gerard Martín. Gavi reclama spazio, ma dal 1’ dovrebbero partire ancora Eric García e Pedri. Sulla trequarti, Yamal e Rashford agiranno ai lati di Olmo, con Lewandowski riferimento centrale in attacco.

    BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Araujo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick.

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  • INDISPONIBILI ATLETICO MADRID

    Barrios

    Hancko

    Gimenez

  • INDISPONIBILI BARCELLONA

    Bernal

    Christensen

    Cubarsi (squalificato)

    Raphinha

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