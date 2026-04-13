Probabili formazioni Atletico Madrid-Barcellona: chi gioca titolare e le ultime su Lookman, Alvarez, Yamal, Raphinha e Lewandowski

Buone notizie per Simeone, che ritrova Oblak e Cardoso in vista della gara di ritorno contro i blaugrana. Il portiere sloveno si candida per una maglia dal 1’, con Musso pronto in caso di forfait. In difesa, Lenglet sostituirà Hancko, mentre Ruggeri e Molina agiranno regolarmente sulle corsie. A centrocampo, Simeone e Lookman dovrebbero partire larghi, con Griezmann a supporto di Julián Álvarez in attacco.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.