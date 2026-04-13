Probabili formazioni Atletico Madrid-Barcellona: chi gioca titolare e le ultime su Lookman, Alvarez, Yamal, Raphinha e Lewandowski

L’1-3 dell’andata ha messo l’Atlético Madrid nelle condizioni di sognare in grande in questa Champions League e di guardare con fiducia al passaggio del turno.
Guai, però, a sottovalutare il Barcellona, una squadra che - soprattutto nelle grandi notti europee - sa esaltarsi ed è capace di ribaltare qualsiasi risultato.
A differenza della gara d’andata, in cui i blaugrana avevano dominato nella prima fase prima di restare in dieci, al Metropolitano si giocherà ad armi pari e un goal nel primo tempo potrebbe indirizzare l’esito del doppio confronto.
Ma chi scenderà in campo in Atlético Madrid-Barcellona? Le ultime sulle scelte di Diego Simeone e Hansi Flick.