Flop tecnico e peso economico importante: tra Openda e la Juventus era un divorzio inevitabile

Openda alla Juve non si è mai ambientato. Ha totalizzato solamente 2 goal in 34 presenze, ammettendo ai microfoni di Dazn la necessità di cambiare aria per ritrovare minutaggio e, magari, un posto in Nazionale. Openda in bianconero ha provato a imporsi prima come trequartista, poi come ala, a volte prima punta: non è mai riuscito a imporsi.