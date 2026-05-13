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Lazio InterGetty Images
Francesco Schirru

Finale di Coppa Italia, doppio regalo della Lazio nel primo tempo: l'Inter segna due reti

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Marusic segna nella propria porta, poi Tavares si addormenta permettendo a Dumfries di servire Lautaro Martinez per il 2-0 con cui si è chiuso il primo tempo.

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L'Inter si è presa il primo tempo dell'Olimpico notevolmente aiutata dagli errori della Lazio. Vantaggio di due reti per la formazione di Chivu, che ha prima sbloccato il risultato con l'autorete di Marusic e dunque ha raddoppiato con Lautaro Martinez.

In un match non proprio esaltante, nè da una parte nè dall'altra, la pressione dell'Inter ha permesso ai nerazzurri di ottenere il massimo nonostante il minimo sforzo: al 14' l'angolo di Dimarco dalla destra ha portato Thuram a spizzare il pallone, colpito invece pienamente, e goffamente da Marusic, che ha deviato nella propria porta portando allo 0-1 in finale di Coppa Italia.

A costruire il raddoppio dell'Inter è stato invece il duo Tavares-Dumfries, il primo ovviamente in termini negativi: l'olandese ha rubato palla all'avversario addormentatosi vicino all'area di rigore, entrandoci per servire Lautaro. Motta ha toccato leggermente il pallone non potendo però far più di così, arrivato sui piedi di un Martinez che ha dovuto solamente spingere in rete.

La Lazio, colpita dallo svantaggio prima e dal raddoppio nerazzurro non è riuscita a reagire, mentre l'Inter, forte delle due reti, ha amministrato senza problemi il 2-0 andando al riposo decisamente su di giri e sulle ali dell'entusiasmo.

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