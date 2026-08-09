"Eventuale incompatibilità": chi è Diana Bianchedi e cosa sta succedendo tra FIGC e CONI per la nuova capodelegazione della Nazionale

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato la nomina di Diana Bianchedi come nuova capodelegazione della Nazionale italiana.

"Una scelta che risponde a un’esigenza o, meglio, richiesta degli appassionati, della gente, degli italiani: il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte, Diana gode di prestigio e credibilità internazionale".

Classe 1969, campionessa olimpica a Barcellona, nel 1992, e a Sydney, nel 2000, entrambe le volte nel fioretto a squadre, nel corso della sua carriera è stata vicepresidente vicaria del CONI e per il CONI ha curato, tra le altre, la candidatura di Milano e Cortina d'Ampezzo ad ospitare le Olimpiadi invernali che si sono effettivamente avvenute all'inizio di questo 2026.

Bianchedi ha maturato anche un'esperienza nel calcio ricoprendo diversi incarichi in FIGC e UEFA, mentre per il CONI e per il Ministero alla Salute ha lavorato nell'ottica del contrasto al doping.