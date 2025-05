Athletic Bilbao vs Manchester United

Tottenham Hotspur vs Bodoe/Glimt

Dominio inglese in Europa League: lo United vince 3-0 a Bilbao, il Tottenham batte 3-1 il Bodo Glimt.

Tutto come da pronostico, almeno pensando a quelli di inizio stagione, quando tra le grandi favorite per arrivare fino in fondo all'Europa League c'erano Manchester United e Tottenham.

Le due squadre inglesi dopo l'andata della semifinale sono vicinissime a raggiungere la finale visto come sono andati i primi 90 minuti delle due partite, che sulla carta comunque non erano sbilanciate come invece si sono dimostrate.

Il Manchester ha travolto l'Athletic Bilbao al San Mames chiudendo i giochi dopo appena 45 minuti: sulla stessa falsa riga anche l'altra partita che ha visto il Tottenham avere la meglio sul Bodo Glimt. Come sono andate le due gare di Europa League e i precedenti delle finali tutte inglesi, la cui lista a meno di clamorose sorprese si allungherà.