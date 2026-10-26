"Dybala può andare in panchina, tempistiche diverse per Svilar e Konè": le parole di Gasperini sugli infortunati della Roma

Chi sta facendo molto bene, in questo momento, è anche Soulè, elogiato pubblicamente da Gasp dopo il goal a Napoli.

"Purtroppo Matias ha avuto un momento di fermo per pubalgia, ma è ripartito da dove aveva lasciato. La partita dell’altra sera è stata straordinaria. Ricordo che ha solo 23 anni, ma sta migliorando molto: perde meno palloni, ma ci sono altre cose su cui può crescere. Sta lavorando bene, è stato chiamato dall’Argentina, un altro bel segnale"