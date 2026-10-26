"Dybala può andare in panchina, tempistiche diverse per Svilar e Konè": le parole di Gasperini sugli infortunati della Roma

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari, sfida dell'infrasettimanale di Serie A.
Molto interessanti, fra le parole dette dall'allenatore giallorosso, quelle sugli infortunati, specie Dybala, Svilar e Konè, tutti alle prese con dei problemi fisici.
"Paulo è l'unico che possiamo recuperare, pomeriggio valuterò, potrei portarlo in panchina e su questo ho buona fiducia. Per quanto riguarda Koné, penso che difficilmente riusciremo a recuperarlo prima della sosta mentre Svilar, invece, potrebbe fare dei passi avanti già questa settimana, credo nelle giornate di giovedì o venerdì. Potrebbe quindi essere recuperato per la prossima settimana, ma tutto va verificato. Speriamo, perché riaverlo a disposizione per la partita di Manchester sarebbe il massimo".