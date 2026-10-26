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Matteo Occhiuto

"Dybala può andare in panchina, tempistiche diverse per Svilar e Konè": le parole di Gasperini sugli infortunati della Roma

Serie A
Roma vs Cagliari
Roma
Cagliari

L'allenatore giallorosso ha dato importanti indicazioni in conferenza stampa sullo stato di salute di alcuni big.

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Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cagliari, sfida dell'infrasettimanale di Serie A.

Molto interessanti, fra le parole dette dall'allenatore giallorosso, quelle sugli infortunati, specie Dybala, Svilar e Konè, tutti alle prese con dei problemi fisici.

"Paulo è l'unico che possiamo recuperare, pomeriggio valuterò, potrei portarlo in panchina e su questo ho buona fiducia. Per quanto riguarda Koné, penso che difficilmente riusciremo a recuperarlo prima della sosta mentre Svilar, invece, potrebbe fare dei passi avanti già questa settimana, credo nelle giornate di giovedì o venerdì. Potrebbe quindi essere recuperato per la prossima settimana, ma tutto va verificato. Speriamo, perché riaverlo a disposizione per la partita di Manchester sarebbe il massimo".

  • LA CRESCITA DELLA ROMA

    Gasperini ha commentato con soddisfazione quello che è il momento positivo della Roma, che ha raggiunto i 15 risultati utili consecutivi in Serie A.

    "Questo miglioramento è continuo e deve esserlo ancora. Il nostro obiettivo è quello di migliorarci, non ci poniamo alcun limite. Abbiamo raggiunto un modo di stare in campo che è ripetuto nel tempo e ci dà i risultati, adesso dobbiamo continuare ad affrontare le gare in questo modo. C'è una crescita sicuramente di tutta la rosa, anche individuale di molti giocatori. L'ambiente ci spinge ad essere coraggiosi, propositivi, ad affrontare tutte le partite, anche le più difficili, con la fiducia di poter far bene".

  • L'INDICAZIONE SU DYBALA E IL TURNOVER

    Sicuramente la notizia più lieta, come detto, riguarda il pieno recupero di Paulo Dybala.

    "Proviamo oggi pomeriggio per capire se potremo portarlo in panchina e sarebbe già positivo, ma sento una buona fiducia. Turnover? Per noi è il primo allenamento ed è già vigilia, per cui deciderò oggi, ma credo che ci saranno dei cambiamenti. Del resto, abbiamo una rosa che può ruotare benissimo".

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  • LA CRESCITA DI SOULÈ

    Chi sta facendo molto bene, in questo momento, è anche Soulè, elogiato pubblicamente da Gasp dopo il goal a Napoli.

    "Purtroppo Matias ha avuto un momento di fermo per pubalgia, ma è ripartito da dove aveva lasciato. La partita dell’altra sera è stata straordinaria. Ricordo che ha solo 23 anni, ma sta migliorando molto: perde meno palloni, ma ci sono altre cose su cui può crescere. Sta lavorando bene, è stato chiamato dall’Argentina, un altro bel segnale"

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  • IL COMMENTO SU ALLEGRI

    Infine, Gasperini ha anche commentato le parole di Allegri nel post partita di Napoli, sfogatosi sul finale della passata stagione.

    "Io non ho sentito quello che ha detto, ma ci sono i numeri, i dati sui goal e tutto. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione, che è stata infelice. Non devo aggiungere altro".

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