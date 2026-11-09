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FBL-ITA-SERIE A-ROMA-ATALANTAAFP
Matteo Occhiuto

Dybala pronto al rientro, ma Mora brilla e Soulè è intoccabile: chi giocherà alla ripresa nella Roma di Gasperini

Serie A
AS Roma

La Joya alla ripresa tornerà a piena disposizione, ma nel frattempo l’ex Porto si è preso l’Olimpico: come giocherà Gasp.

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31 goal in 11 giornate, un terzo posto in campionato e un cammino in Champions che è ancora perfettamente aperto.

La Roma di Gasperini chiude al meglio il primo terzo di stagione, godendosi il podio in Serie A e un reparto offensivo estremamente efficiente. 

La sosta, per Gasp, sarà comunque utile, perchè permetterà il rientro di due pedine fondamentali, dopo Konè: la prima è ovviamente Svilar, mentre il secondo a preparare il ritorno in campo è Paulo Dybala. 

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  • DYBALA FINALMENTE PRONTO AL RIENTRO

    La Joya è ferma ormai da quasi un mese, per un problema al polpaccio che ha privato i giallorossi del suo talento a partire dalla metà del match contro il Real Madrid. Sembrava che Dybala potesse farcela anche prima, ma l'obiettivo concreto dello staff medico è rimetterlo pienamente a disposizione di Gasperini in vista della delicata trasferta di Parma del 21 novembre. Verrà, comunque, utilizzata la massima cautela, per due motivi: il primo è il voler evitare ricadute, il secondo è che chi ha giocato al suo posto ha fatto benissimo. 

  • MORA SBOCCIATO NELLE ULTIME SETTIMANE

    Con l’assenza di Dybala, infatti, Rodrigo Mora è esploso e ha conquistato definitivamente l'Olimpico. Nelle ultime settimane il giovane talento si è reso protagonista di prestazioni di altissimo livello, coronate da giocate determinanti e goal e assist pesanti, come il 3-0 al Sassuolo o il 3-2 provvisorio segnato al Cagliari. L’ex Porto è più di un’alternativa e lo ha ampiamente dimostrato. 

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  • SOULÈ RESTA INTOCCABILE

    L'unico vero intoccabile per Gasperini sembra essere Matías Soulé. L'esterno argentino è il vero metronomo e accentratore del gioco offensivo romanista: le statistiche confermano la sua centralità assoluta, con 8 presenze da titolare su 11 in campionato, 3 goal e 3 assist. L’ex Juventus ha gestito una mole immensa di palloni giocati nella trequarti avversaria, diventando praticamente  imprescindibile nei meccanismi di 3-4-2-1 di Gasperini. 

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  • COME GIOCHERÀ LA ROMA COL RECUPERO DI DYBALA?

    La domanda, a questo punto, è lecita: col rientro di Dybala, chi giocherà nella Roma di Gasperini? La risposta è semplice: tutti. Il ritmo imposto dall’ex Atalanta ai suoi impone il necessario apporto di tutti, con chi parte dalla panchina sempre pronto a subentrare. E, anzi, quest’abbondanza, che riguarda anche il rapporto fra Malen e Castro, non può che far sorridere l’ambiente Roma con un reparto offensivo finalmente completo e di livello anche per quanto riguarda le scelte in panchina. 

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