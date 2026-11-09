Dybala pronto al rientro, ma Mora brilla e Soulè è intoccabile: chi giocherà alla ripresa nella Roma di Gasperini

31 goal in 11 giornate, un terzo posto in campionato e un cammino in Champions che è ancora perfettamente aperto.
La Roma di Gasperini chiude al meglio il primo terzo di stagione, godendosi il podio in Serie A e un reparto offensivo estremamente efficiente.
La sosta, per Gasp, sarà comunque utile, perchè permetterà il rientro di due pedine fondamentali, dopo Konè: la prima è ovviamente Svilar, mentre il secondo a preparare il ritorno in campo è Paulo Dybala.
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