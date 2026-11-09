Dybala pronto al rientro, ma Mora brilla e Soulè è intoccabile: chi giocherà alla ripresa nella Roma di Gasperini

Con l’assenza di Dybala, infatti, Rodrigo Mora è esploso e ha conquistato definitivamente l'Olimpico. Nelle ultime settimane il giovane talento si è reso protagonista di prestazioni di altissimo livello, coronate da giocate determinanti e goal e assist pesanti, come il 3-0 al Sassuolo o il 3-2 provvisorio segnato al Cagliari. L’ex Porto è più di un’alternativa e lo ha ampiamente dimostrato.