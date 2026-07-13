Dumfries, Palestra, Khalaili: la fascia destra dell'Inter è stata colpita da una maledizione

Ma allora è una maledizione. Senza voler scomodare il soprannaturale, lo hanno pensato un po' tutti. Perché se un indizio è un indizio, tre sembrano costituire una prova anche fuori dall'ambito poliziesco.
La fascia destra dell'Inter pare essere stata colpita da un sortilegio. Non da oggi: da mesi. Anche quando un padrone incontestabile e intoccabile c'era, ovvero Denzel Dumfries.
Ma l'olandese oggi non c'è più. E non c'è neppure il sostituto. Proprio perché la maledizione ha iniziato a colpire quella zona di campo della squadra di Chivu e non è stata ancora spezzata, come dimostrano gli accadimenti degli ultimi giorni e delle ultime settimane.
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