Dumfries, Palestra, Khalaili: la fascia destra dell'Inter è stata colpita da una maledizione

Tutto è iniziato verso la metà di novembre. Ovvero quando Dumfries si è fatto male in occasione della sosta per gli impegni delle nazionali. Infortunio apparentemente di poco conto, ma così non è stato. Proprio per nulla.

L'ex giocatore del PSV è stato costretto a rimanere lontano dai campi per diversi mesi. Ed è tornato in campo solamente nel rettilineo finale della stagione, dimostrando di non aver perso il piglio che gli aveva consentito di mettersi in luce a Milano. Ha fornito assist (anche in finale di Coppa Italia), ha segnato (doppietta a Como). Insomma, ha (ri)fatto il Dumfries.

Ma il mercato lo ha chiamato. E Denzel non ci ha pensato su: ha riempito le valigie in direzione Madrid, dove lo aspettava il Real di José Mourinho, senza scrupoli nello strappare alla sua ex squadra uno dei suoi elementi più preziosi.

Pazienza, hanno pensato tutti. Tanto il sostituto è già pronto. Ma quando hai a che fare con una maledizione, e non ne sei conscio, nulla va nel verso giusto.