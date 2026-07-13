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Giuseppe Marotta InterGetty Images
Lelio Donato

L'annuncio di Marotta su Khalaili, il caso Palestra e le parole di Chivu su Stankovic: inizia la stagione dell'Inter

Serie A
Inter

Presidente e allenatore dell'Inter hanno presentato la nuova stagione in conferenza stampa indicando gli obiettivi tra campo e mercato. Chivu si è soffermato anche sul futuro di Aleksandar Stankovic.

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Giorno di conferenza stampa all'Inter che apre ufficialmente la nuova stagione.

Davanti ai microfoni si sono presentati Giuseppe Marotta e Cristian Chivu. Entrambi hanno parlato degli obiettivi nerazzurri soffermandosi anche su qualche singolo.

In particolare l'allenatore ha espresso il suo parere su Aleksandar Stankovic per il quale l'Inter ha deciso di esercitare il diritto di recompra.


  • IL MERCATO E L'ANNUNCIO SU KHALAILI

    Chivu ha sottolineato le tante partenze di questa estate: "Abbiamo perso giocatori che hanno fatto la storia dell'Inter. Hanno dato contributo al successo di questa squadra. Li vogliamo ringraziare, non è poco quello che hanno fatto. Abbiamo misto tra esperienza e gioventù. Abbiamo una rosa competitiva, con ossatura confermata. Hanno fatto vedere la qualità che hanno, hanno vinto trofei. Il mercato è sempre funzionale alle idee, al futuro di questa squadra, di pari passo con le ambizioni di società e proprietà".

    Poco dopo Marotta ha ufficializzato che l'affare Khalaili è definitivamente saltato: "Abbiamo appreso poco fa una notizia. Avevamo negoziato l'arrivo di Khalaili ma non ha superato la visita di idoneità.Non posso addentrarmi per questione di privacy, in Italia la legge sulla salute è molto severa. Non è una ricusazione dello staff medico dell'Inter ma è del Coni. Ora dobbiamo pensare a eventuale alternativa. A destra abbiamo un vuoto che riguarda una scelta di Dumfries, che ha deciso di concludere la sua carriera in un club prestigioso come il Real Madrid. Non era una scelta voluta da noi. Questa situazione di Khalaili ci riporta ai nastri di partenza, sono sicuro che troveremo una soluzione al più presto. Affrontiamo questo inizio di stagione sapendo che dobbiamo completare la rosa. Ma senza ansia e con un processo razionale per fare le scelte migliori".

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  • IL CASO PALESTRA

    Marotta ha spiegato cosa è successo con Palestra, finito al Chelsea dopo una lunga trattativa con l'Inter:

    "Dobbiamo controllare i costi, non gli investimenti. E mi riferisco ai calciatori, che magari guadagnano troppo anche essendo gratis. E poi anche gli agenti, che hanno sempre più importanza nel destino delle società di calcio. Queste realtà a volte sono spropositate. Se volete vi faccio nomi e cognomi: il caso Palestra. Il caso Palestra è frutto di un ripensamento del giocatore, che è venuto meno ad un impegno preso il mese precedente. Il suo agente ha avuto un ruolo anche di maggiore consistenza per indicare la strada da percorrere per il giocatore. E quindi noi ci siamo dovuti arrendere e il giocatore è andato in un campionato contro cui non siamo competitivi. Noi avevamo già l'accordo con l'Atalanta per Palestra. Non è che noi ci siamo tolti da un accordo, diciamo che il giocatore ha fatto una scelta di vita. Io mi sono già espresso sul giocatore e il procuratore, non è che l'Atalanta ha trattato in modo diverso".

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  • IL FUTURO DI STANKOVIC E PAVARD: COSA HA DETTO CHIVU

    "Stankovic può ripetere il percorso di Pio? Me lo auguro e glielo auguro. Lo conosciamo benissimo, ha fatto una scelta coraggiosa qualche anno fa. Ha giocato in altri posti, fuori dall'Italia. E direi che ha fatto due stagioni importanti. E' maturato, è cresciuto, non vedo l'ora di vederlo in campo" ha dichiarato Chivu.

    Non è escluso dunque che il centrocampista, figlio dell'ex Dejan, possa restare all'Inter.

    Chivu non si è sbilanciato neppure su Pavard, rientrato dopo il prestito al Marsiglia: "E' un giocatore nostro, sappiamo le nostre scelte dell'anno scorso. E' tornato, avremo modo di vederlo lavorare e prendere una decisione".


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  • L'INTER CAMBIA MODULO?

    Chivu ha parlato della possibilità di abbandonare il 3-5-2 o almeno apportare qualche variazione tattica.

    "Abbiamo cambiato spesso anche durante la scorsa stagione. Abbiamo cambiato spesso anche il modo di costruire, non abbiamo mai tenuto la struttura del famoso 3-5-2. Dipenderà dal piano gioco, dalla nostra voglia di andare a prendere l'avversario. Se andiamo a uomo, se si rimane con uno in più, quel modulo non rimane mai 3-5-2. Mi interessa la flessibilità, i giocatori si devono adeguare all'avversario. Si devono adeguare alla partita" ha spiegato l'allenatore.

    Che poi ha confermato di voler trasformare definitivamente Diouf in un esterno: "Il jolly è nelle carte, noi parliamo di giocatori di calcio. Io ho questa pazza idea di farlo diventare quinto, lo ha fatto vedere per coraggio e spensieratezza. Fa uno contro uno con coraggio, vede la porta, spesso ha cambiato le partite".

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  • GLI OBIETTIVI DELL'INTER

    Lo stesso Chivu ma anche Marotta hanno ribadito come l'obiettivo sia vincere di nuovo lo Scudetto. E ovviamente fare meglio in Champions League rispetto alla scorsa stagione.

    "Abbiamo sbagliato le due partite con il Bodo ma mi prendo il buono fatto fino a quel momento. A Madrid perso all'ultimo secondo, contro il Liverpool idem. E abbiamo dovuto fare gli spareggi. E mi sono preso la responsabilità di fare quelle scelte. E forse ho sbagliato qualcosa. Ma la squadra è sempre stata ambiziosa. A volte riesci ad arrivare lontano, a volte no. Abbiamo l'obbligo di cercare di essere competitivi su tutti i fronti. Le avversarie? Noi non temiamo nessuno, noi temiamo noi stessi, pensiamo ai nostri miglioramenti, alla nostra ambizione e sono sicuro che la avremo anche in questa stagione. Sono sereno e non temo niente" ha dichiarato Chivu.

    Marotta invece ha sottolineato: "Siamo campioni in carica, abbiamo vinto Scudetto e Coppa Italia. Ci inorgoglisce molto. Gli obiettivi sono di grande prestigio, dobbiamo performare molto meglio in Champions League. Siamo usciti con il Bodo ma fa parte delle regole di questo bellissimo sport. Affrontiamo corazzate, soprattutto economiche. Partecipiamo sapendo di avere grandi difficoltà. Fortunatamente la legge dello sport chi più spende più vince non esiste. Dal 2020 ad oggi, nessuna squadra è riuscita a vincere due Scudetti consecutivi e questo è il nostro obiettivo".

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