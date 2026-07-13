L'annuncio di Marotta su Khalaili, il caso Palestra e le parole di Chivu su Stankovic: inizia la stagione dell'Inter

Lo stesso Chivu ma anche Marotta hanno ribadito come l'obiettivo sia vincere di nuovo lo Scudetto. E ovviamente fare meglio in Champions League rispetto alla scorsa stagione.
"Abbiamo sbagliato le due partite con il Bodo ma mi prendo il buono fatto fino a quel momento. A Madrid perso all'ultimo secondo, contro il Liverpool idem. E abbiamo dovuto fare gli spareggi. E mi sono preso la responsabilità di fare quelle scelte. E forse ho sbagliato qualcosa. Ma la squadra è sempre stata ambiziosa. A volte riesci ad arrivare lontano, a volte no. Abbiamo l'obbligo di cercare di essere competitivi su tutti i fronti. Le avversarie? Noi non temiamo nessuno, noi temiamo noi stessi, pensiamo ai nostri miglioramenti, alla nostra ambizione e sono sicuro che la avremo anche in questa stagione. Sono sereno e non temo niente" ha dichiarato Chivu.
Marotta invece ha sottolineato: "Siamo campioni in carica, abbiamo vinto Scudetto e Coppa Italia. Ci inorgoglisce molto. Gli obiettivi sono di grande prestigio, dobbiamo performare molto meglio in Champions League. Siamo usciti con il Bodo ma fa parte delle regole di questo bellissimo sport. Affrontiamo corazzate, soprattutto economiche. Partecipiamo sapendo di avere grandi difficoltà. Fortunatamente la legge dello sport chi più spende più vince non esiste. Dal 2020 ad oggi, nessuna squadra è riuscita a vincere due Scudetti consecutivi e questo è il nostro obiettivo".