L'annuncio di Marotta su Khalaili, il caso Palestra e le parole di Chivu su Stankovic: inizia la stagione dell'Inter

Chivu ha sottolineato le tante partenze di questa estate: "Abbiamo perso giocatori che hanno fatto la storia dell'Inter. Hanno dato contributo al successo di questa squadra. Li vogliamo ringraziare, non è poco quello che hanno fatto. Abbiamo misto tra esperienza e gioventù. Abbiamo una rosa competitiva, con ossatura confermata. Hanno fatto vedere la qualità che hanno, hanno vinto trofei. Il mercato è sempre funzionale alle idee, al futuro di questa squadra, di pari passo con le ambizioni di società e proprietà".

Poco dopo Marotta ha ufficializzato che l'affare Khalaili è definitivamente saltato: "Abbiamo appreso poco fa una notizia. Avevamo negoziato l'arrivo di Khalaili ma non ha superato la visita di idoneità.Non posso addentrarmi per questione di privacy, in Italia la legge sulla salute è molto severa. Non è una ricusazione dello staff medico dell'Inter ma è del Coni. Ora dobbiamo pensare a eventuale alternativa. A destra abbiamo un vuoto che riguarda una scelta di Dumfries, che ha deciso di concludere la sua carriera in un club prestigioso come il Real Madrid. Non era una scelta voluta da noi. Questa situazione di Khalaili ci riporta ai nastri di partenza, sono sicuro che troveremo una soluzione al più presto. Affrontiamo questo inizio di stagione sapendo che dobbiamo completare la rosa. Ma senza ansia e con un processo razionale per fare le scelte migliori".