PSG-Arsenal solo con l'abbonamento: in tv e streaming nessuna diretta gratis e in chiaro per la finale di Champions

Rispetto alle ultime finali di Champions League in diretta, quella del 2026 non avrà una trasmissione in chiaro e gratis per tutti. Al pari della sfida di Europa League già giocata, così come quella di Conference, l'ultimo atto del torneo che vale la coppa è disponibile solamente con un abbonamento a pagamento.
Prevista sabato 30 maggio alle 18, ovvero tre ore prima dell'orario a cui i tifosi si erano oramai abituati nel corso del tempo, PSG-Arsenal avrà un lungo racconto live prima e dopo la sfida, con la cerimona di premiazione in diretta al pari del mini-concerto dei The Killers prima del calcio d'avvio.
Per assistere a tutto lo show live da Budapest, Ungheria, le opzioni sono tre: Sky, Sky Go o NOW.