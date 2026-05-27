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Francesco Schirru

PSG-Arsenal solo con l'abbonamento: in tv e streaming nessuna diretta gratis e in chiaro per la finale di Champions

Champions League
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal

Rispetto agli ultimi anni la finale, tra PSG e Arsenal, è disponibile solamente con l'abbonamento a pagamento e non in chiaro e gratis per tutti. Il live dello show parte alle 17:00, previsto anche il mini-concerto dei The Killers.

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Rispetto alle ultime finali di Champions League in diretta, quella del 2026 non avrà una trasmissione in chiaro e gratis per tutti. Al pari della sfida di Europa League già giocata, così come quella di Conference, l'ultimo atto del torneo che vale la coppa è disponibile solamente con un abbonamento a pagamento.

Prevista sabato 30 maggio alle 18, ovvero tre ore prima dell'orario a cui i tifosi si erano oramai abituati nel corso del tempo, PSG-Arsenal avrà un lungo racconto live prima e dopo la sfida, con la cerimona di premiazione in diretta al pari del mini-concerto dei The Killers prima del calcio d'avvio.

Per assistere a tutto lo show live da Budapest, Ungheria, le opzioni sono tre: Sky, Sky Go o NOW.

  • I CANALI DELLA FINALE IN DIRETTA

    Chi intende assistere alla finale di Champions League in diretta deve semplicemente accedere a uno dei canali presenti su Sky, Sky Go e NOW, servizi in abbonamento (Sky Go è l'app di streaming utilizzabile dagli abbonati Sky) che trasmettono la gara di sabato tra PSG e Arsenal.

    Il canale 'principale' è Sky Sport Uno, ovvero il numero 201, mentre chi possiede una tv 4K può seguire la finale di Champions sul canale 213, denominato Sky Sport 4K.

    Il match è inoltre sui canali 202 e 251, rispettivamente Sky Sport Calcio e Sky Sport.

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  • GLI ORARI DELLA FINALE IN TV E STREAMING

    Sky, Sky Go e NOW cominceranno il proprio collegamento dagli studi alle 17:00 di sabato, mentre l'esibizione musicale dei The Killers (gruppo alternative rock statunitense attivo da venticinque anni) è prevista poco prima delle 18:00 e sarà ugualmente trasmessa live sui canali preposti.

    Alle 18:00 calcio d'inizio del match, con la sfida che terminerà tra le 20:00 e le 21:00 a seconda che si disputino anche i supplementari e i rigori. Dopo la conclusione della partita in sè ci sarà la premiazione live, così come gli approfondimenti e le interviste ai protagonisti, che porterà la diretta della finale di Champions oltre le 22:00 di sabato.

    Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport numero 251 fanno partire la propria diretta dalle 17:00, mentre Sky Sport Calcio direttamente alle 18:00 con il calcio d'inizio della sfida.

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  • QUARTA GARA IN UN ANNO E MEZZO

    PSG e Arsenal si sono già affrontate tre volte durante l'ultimo anno e mezzo, con tutti gli incontri andati in scena nella stagione 2024/2025.

    Dopo il match nel girone unico vinto 2-0 dall'Arsenal in quel di Londra, PSG e Gunners hanno giocato una contro l'altra in semifinale, con doppio successo parigino per 2-1 e 1-0.

    In generale la finale di Champions League 2026 sarà l'ottava sfida tra le squadre: il bilancio, fin qui, è di due vittorie londinesi, tre pareggi e due successi francesi.

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