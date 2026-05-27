PSG-Arsenal solo con l'abbonamento: in tv e streaming nessuna diretta gratis e in chiaro per la finale di Champions

PSG e Arsenal si sono già affrontate tre volte durante l'ultimo anno e mezzo, con tutti gli incontri andati in scena nella stagione 2024/2025.

Dopo il match nel girone unico vinto 2-0 dall'Arsenal in quel di Londra, PSG e Gunners hanno giocato una contro l'altra in semifinale, con doppio successo parigino per 2-1 e 1-0.

In generale la finale di Champions League 2026 sarà l'ottava sfida tra le squadre: il bilancio, fin qui, è di due vittorie londinesi, tre pareggi e due successi francesi.