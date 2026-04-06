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Dove vedere Napoli-Milan oggi in tv: spareggio per il secondo posto e ultimo treno Scudetto
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NAPOLI-MILAN GRATIS IN TV?
Alcune partite stagionali vengono trasmesse live su Dazn semplicemente registrandosi all'app o al sito ufficiale, ma non è il caso di quella tra Napoli e Milan.
La sfida del Maradona di questa sera (calcio d'inizio alle ore 20:45) è disponibile solamente live in abbonamento tramite Dazn.
NAPOLI-MILAN, COME GUARDARLA QUESTA SERA
La partita tra Napoli e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Napoli-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
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PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. All. Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Pioli