Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia oggi in tv: alle 18.45 si decide la qualificata agli ottavi di Conference

Sono tre i canali che alle 18:45, con approfondimenti e interviste pre-gara, trasmettono Fiorentina-Jagiellonia in diretta tv e streaming.

Su Sky, Sky Go e NOW, infatti, la sfida della Fiorentina si può guardare su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i canali 201, 213 e 253.

Al termine della sfida saranno disponibili interviste con i protagonisti e nuovi approfondimenti relativi al match appena giocato al Franchi.