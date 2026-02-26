Getty Images
Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia oggi in tv: alle 18.45 si decide la qualificata agli ottavi di Conference
LA PARTITA DELLA FIORENTINA IN CHIARO?
Fiorentina-Jagiellonia di questa sera non è disponibile gratis e in chiaro.
La gara su TV8 è infatti quella tra Nottingham Forest e Fenerbahce, di scena alle 21:00.
Per vedere la gara della Fiorentina bisogna essere in possesso di un abbonamento a Sky, e dunque Sky Go, o NOW.
FIORENTINA-JAGIELLONIA, I CANALI DELLA DIRETTA
Sono tre i canali che alle 18:45, con approfondimenti e interviste pre-gara, trasmettono Fiorentina-Jagiellonia in diretta tv e streaming.
Su Sky, Sky Go e NOW, infatti, la sfida della Fiorentina si può guardare su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i canali 201, 213 e 253.
Al termine della sfida saranno disponibili interviste con i protagonisti e nuovi approfondimenti relativi al match appena giocato al Franchi.
LE ALTRE PARTITE IN DIRETTA OGGI
18.45 Ferencvaros-Ludogorets (Europa League) - SKY SPORT MIX e NOW
18.45 Stoccarda-Celtic (Europa League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
18.45 Stella Rossa-Lille (Europa League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
18.45 Viktoria Plzen-Panathinaikos (Europa League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
20.00 Al Riyadh-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
21.00 Bologna-Brann (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Nottingham Forest-Fenerbahçe (Europa League) - TV8, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Celta-PAOK (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Genk-Dinamo Zagabria (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.15 Racing-Independiente Rivadavia (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
I RISULTATI PER PASSARE IL TURNO
La Fiorentina si qualifica agli ottavi con ogni risultato di vittoria o pareggio, ma non solo. In virtù del 3-0 dell'andata la squadra viola passa il turno anche perdendo con uno o due goal di scarto.
In caso di 0-3 o di 1-4 si va ai supplementari, mentre ogni vittoria del Jagiellonia per quattro o più goal di scarto permetterebbe ai polacchi di andare avanti in Conference League ai danni della Fiorentina.
