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Olimpico Roma Coppa ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Dove si gioca la finale di Coppa Italia 2025/2026: la sede della gara che metterà in palio il trofeo

Coppa Italia
Inter
Atalanta
Lazio

L'Olimpico di Roma o un'altra sede? Dove andrà in scena la gara decisiva per la conquista della Coppa Italia, in programma a metà maggio.

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L'Inter ha conquistato il primo pass per la finale di Coppa Italia, superando per 3-2 il Como grazie a un'incredibile rimonta dallo 0-2 al 3-2. E ora toccherà ad Atalanta e Lazio, di fronte questa sera, provare a raggiungerla.

La competizione è arrivata così alla fase davvero decisiva: quella che metterà in palio il trofeo e un posto nell'albo d'oro, 12 mesi dopo il trionfo del Bologna sul Milan.

Ma dove si giocherà la finale della Coppa Italia 2025/2026? La sede e lo stadio della partita decisiva per la conquista del trofeo.

  • DOVE SI GIOCA LA FINALE DI COPPA ITALIA

    La finale di Coppa Italia si giocherà in gara unica e in campo neutro: la vincente si aggiudicherà così il trofeo e la perdente dovrà accontentarsi del secondo posto, con possibilità di tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità di punteggio al 90'.

    La sede della finale sarà lo stadio Olimpico di Roma, teatro tradizionale della sfida decisiva ormai da quasi un ventennio: se in precedenza la Coppa Italia veniva assegnata dopo due partite di andata e ritorno, proprio l'Olimpico come sede della finalissima è stato introdotto nell'edizione 2007/2008, con l'esclusione dell'edizione 2020/2021 (quell'anno si è giocato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, 2-1 della Juventus sull'Atalanta).

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  • COSA DICE IL REGOLAMENTO

    A indicare lo stadio Olimpico di Roma come sede della finale di Coppa Italia è il regolamento divulgato nel maggio 2024, contenente le norme per il triennio successivo della competizione, dunque fino al 2027.

    "La finale si svolge in gara unica, in linea di principio allo Stadio Olimpico di Roma, o in altra sede individuata, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio di Lega".

    Cosa vuol dire "in linea di principio"? Che la sede potrebbe anche cambiare, almeno teoricamente, nel caso esigenze organizzative e di sicurezza portassero a questa soluzione.

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  • IL POSSIBILE CAMBIO DI SEDE

    Negli ultimi giorni è emersa proprio questa possibilità: quella di un cambio di sede, dunque di uno spostamento della finale di Coppa Italia da Roma a un'altra città, magari Reggio Emilia con il suo Mapei Stadium.

    Lo scenario sarebbe però diventato concreto, proprio per esigenze organizzative e per una questione di sicurezza, soprattutto in caso di finale tra Como e Atalanta. Una finale che però non andrà in scena, dopo l'eliminazione da parte della squadra di Fabregas per mano dell'Inter.

    In sostanza, a meno di sorprese e di un cambio di rotta da parte della Lega Serie A, la sede non cambierà: sarà la solita, ovvero l'Olimpico di Roma.

  • QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI COPPA ITALIA

    Per quanto riguarda la data della finale di Coppa Italia, il match si giocherà nella serata di mercoledì 13 maggio 2026: il calcio d'inizio della partita decisiva sarà alle ore 21.

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