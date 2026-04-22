Dove si gioca la finale di Coppa Italia 2025/2026: la sede della gara che metterà in palio il trofeo

La finale di Coppa Italia si giocherà in gara unica e in campo neutro: la vincente si aggiudicherà così il trofeo e la perdente dovrà accontentarsi del secondo posto, con possibilità di tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità di punteggio al 90'.

La sede della finale sarà lo stadio Olimpico di Roma, teatro tradizionale della sfida decisiva ormai da quasi un ventennio: se in precedenza la Coppa Italia veniva assegnata dopo due partite di andata e ritorno, proprio l'Olimpico come sede della finalissima è stato introdotto nell'edizione 2007/2008, con l'esclusione dell'edizione 2020/2021 (quell'anno si è giocato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, 2-1 della Juventus sull'Atalanta).