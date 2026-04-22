Dove si gioca la finale di Coppa Italia 2025/2026: la sede della gara che metterà in palio il trofeo

L'Inter ha conquistato il primo pass per la finale di Coppa Italia, superando per 3-2 il Como grazie a un'incredibile rimonta dallo 0-2 al 3-2. E ora toccherà ad Atalanta e Lazio, di fronte questa sera, provare a raggiungerla.
La competizione è arrivata così alla fase davvero decisiva: quella che metterà in palio il trofeo e un posto nell'albo d'oro, 12 mesi dopo il trionfo del Bologna sul Milan.
Ma dove si giocherà la finale della Coppa Italia 2025/2026? La sede e lo stadio della partita decisiva per la conquista del trofeo.