Del Piero compra il Rimini? Cosa c'è dietro la voce sull'ex capitano della Juventus come nuovo proprietario

Già negli Stati Uniti, Del Piero ha fondato accademie giovanili ed anche la LA 10 FC, squadra di Los Angeles attualmente militante nella United Premier Soccer League.
Con il Rimini si cimenterebbe in un progetto più a lungo termine ed ambizioso, visto che l'obiettivo sarebbe riportare il club perlomeno in Serie B nel giro di un paio di anni.
Per capire se si tratta solo di una suggestione o di una reale ipotesi bisognerà attendere un'eventuale offerta ufficiale per rilevare il titolo sportivo del Rimini entro la scadenza dei termini per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D.