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Marco Trombetta

Del Piero compra il Rimini? Cosa c'è dietro la voce sull'ex capitano della Juventus come nuovo proprietario

Serie C
A. Del Piero

Dopo il fallimento nella scorsa stagione, il Rimini potrebbe ripartire da Alessandro Del Piero come nuovo proprietario del club.

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Alessandro Del Piero nuovo proprietario del Rimini?

La notizia è di quello grosse e per l'ex capitano della Juventus sarebbe una svolta dopo aver legato l'intera carriera ai colori bianconeri nel calcio italiano.

Ma cosa c'è di vero dietro l'indiscrezione?

  • IL FALLIMENTO DEL RIMINI

    Lo scorso dicembre il Rimini è stato escluso dal Girone B di Serie C e dichiarato fallito.

    Il club, in caso di rinascita con un nuovo titolo sportivo, potrebbe ripartire dalla Serie D.

    Ed è in tal senso che è venuto fuori il nome di Alessandro Del Piero.

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  • LA CORDATA INTERESSATA

    All'acquisto del Rimini ci sarebbe infatti una cordata italiana con figura centrale proprio quella di Alex Del Piero.

    L'ex capitano della Juventus sarebbe affiancato probabilmente da un noto imprenditore piemontese con cui già in passato ha collaborato per altri progetti.

    Secondo 'Il Resto del Carlino', che ha lanciato l'indiscrezione, ci sarebbe già stata una call conoscitiva tra lo stesso Del Piero e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

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  • I PROGETTI DI DEL PIERO NEGLI STATES

    Già negli Stati Uniti, Del Piero ha fondato accademie giovanili ed anche la LA 10 FC, squadra di Los Angeles attualmente militante nella United Premier Soccer League.

    Con il Rimini si cimenterebbe in un progetto più a lungo termine ed ambizioso, visto che l'obiettivo sarebbe riportare il club perlomeno in Serie B nel giro di un paio di anni.

    Per capire se si tratta solo di una suggestione o di una reale ipotesi bisognerà attendere un'eventuale offerta ufficiale per rilevare il titolo sportivo del Rimini entro la scadenza dei termini per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D.