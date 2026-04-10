De Zerbi pronto all'esordio con il Tottenham: "Dopo Marsiglia avevo bisogno di fermarmi, ma questa era una grande opportunità"

Per il Tottenham e per Roberto De Zerbi, quella attuale si può definire tutto fuorché una stagione semplice.
Da un lato gli Spurs, fuori da tutte le competizioni e addirittura coinvolti nella lotta per non retrocedere, con appena un punto di vantaggio sul terzultimo posto in Premier League; dall’altro il tecnico italiano, che ha lasciato il Marsiglia dopo appena un anno e mezzo dal suo arrivo in Francia.
Da qui, però, nasce un percorso comune: l’ex Sassuolo e Brighton avrà il compito di indicare la rotta per uscire dalla crisi e risollevare un ambiente che appare in evidente difficoltà.
De Zerbi, a pochi giorni dall’esordio sulla panchina degli Spurs, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.