De Zerbi pronto all'esordio con il Tottenham: "Dopo Marsiglia avevo bisogno di fermarmi, ma questa era una grande opportunità"

"Pensavo che sarei tornato in Premier League la prossima stagione, poi è stato molto veloce l’ultimo contatto con il Tottenham. Avevo visto che stavano rientrando tanti giocatori e che la prima partita che avremmo dovuto giocare sarebbe stata il 12 aprile. Quindi avevo un po' di tempo per entrare e per capire, più che per proporre e per fare. Allora l’ho presa come una grande opportunità".