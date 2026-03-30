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Andrea Ajello

De Zerbi apre al Tottenham, l'allenatore italiano può tornare subito in Premier League: super offerta degli Spurs

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R. De Zerbi

Roberto De Zerbi sta pensando concretamente di accettare fin da subito la panchina del Tottenham e provare a salvare la squadra inglese.

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Il pressing del Tottenham per convincere Roberto De Zerbi a sedersi immediatamente sulla panchina in questo finale di stagione potrebbe risultare vincente. C'è stata infatti l'apertura nelle ultime ore da parte dell'allenatore italiano.


De Zerbi è senza squadra da meno di due mesi dopo l'esonero con il Marsiglia nella prima metà di febbraio ma potrebbe tornare subito in pista e farlo dove già è stato in passato, ovvero in Premier League.


Il Tottenham, nel pieno delle difficoltà e con l'incubo retrocessione più vivo che mai, ha rescisso il contratto di Igor Tudor pochi giorni fa e sta facendo di tutto per ricevere il sì dell'ex tecnico del Sassuolo, anche attraverso un'offerta molto importante.

  • DE ZERBI CAMBIA IDEA?

    Il nome forte per risollevare la squadra in casa Tottenham è sempre stato quello di De Zerbi che però inizialmente aveva mostrato perplessità sul cominciare quest'esperienza fin da subito, quando mancano poche partite al termine della stagione.


    Come riportato da Sky Sport, ora l'allenatore italiano avrebbe dato apertura invece ad iniziare immediatamente l'avventura a Londra, convinto dal forte pressing del club inglese.

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  • L'OFFERTA DEL TOTTENHAM A DE ZERBI

    Il Tottenham vuole De Zerbi e spinge per ingaggiarlo; la fiducia nei confronti dell'allenatore italiano è altissima, a tal punto che la proposta del club prevede un contratto molto lungo.


    Gli Spurs hanno offerto un contratto di cinque anni e i rumors parlano anche di un ricco bonus alla firma oltre ad un premio importante in caso di salvezza.

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  • LA PROPOSTA SPORTIVA DEL TOTTENHAM

    Gli aspetti economici non sono però le sole considerazioni che De Zerbi sta facendo per decidere se accettare o no l'offerta del Tottenham. Il club inglese sul piatto ha messo anche prospettive di livello dal punto di vista sportivo.


    Il Tottenham ha dato garanzierelativamente alla possibilità di costruire una squadra forte e competitiva per le prossime stagioni.

  • TOTTENHAM-DE ZERBI: ORE DECISIVE

    La sosta per le Nazionali sta arrivando alla fine e tra meno di una settimana il Tottenham scenderà di nuovo in campo contro il Sunderland.

    Per questo il club inglese ha "fretta" e lo stesso De Zerbi, se deciderà di accettare la proposta vorrà mettersi il prima possibile a lavoro per uscire dalla crisi ormai perenne del

    Tottenham in questa stagione.

    Le prossime ore saranno decisive per capire se l'allenatore diventerà il nuovo tecnico del Tottenham.

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