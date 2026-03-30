De Zerbi apre al Tottenham, l'allenatore italiano può tornare subito in Premier League: super offerta degli Spurs

Il pressing del Tottenham per convincere Roberto De Zerbi a sedersi immediatamente sulla panchina in questo finale di stagione potrebbe risultare vincente. C'è stata infatti l'apertura nelle ultime ore da parte dell'allenatore italiano.





De Zerbi è senza squadra da meno di due mesi dopo l'esonero con il Marsiglia nella prima metà di febbraio ma potrebbe tornare subito in pista e farlo dove già è stato in passato, ovvero in Premier League.





Il Tottenham, nel pieno delle difficoltà e con l'incubo retrocessione più vivo che mai, ha rescisso il contratto di Igor Tudor pochi giorni fa e sta facendo di tutto per ricevere il sì dell'ex tecnico del Sassuolo, anche attraverso un'offerta molto importante.