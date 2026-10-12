De Laurentiis applaude Allegri: "Finalmente si è rimesso a tre dietro, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza"

"Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro. Purtroppo è la stupidità che governa l'Italia. Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditore e prenditori. I politici spesso sono prenditori e quelli che si sono mossi lo erano. Il problema è il cambiamento: ci sarà? Auguriamoci di sì, sennò il calcio andrà in discesa".





"Speriamo che domani sera (contro il Villarreal, ndr) le cose vadano bene, io confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su Allegri. Sono sempre stato silente, non ho mai dato giudizi, anche perché cosa vuoi giudicare di uno che ha vinto così tanto?Finalmente si è rimesso a tre dietro, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza e abbiamo avuto successo".