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Simone Gervasio

De Laurentiis applaude Allegri: "Finalmente si è rimesso a tre dietro, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza"

Napoli
Serie A
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Aurelio De Laurentiis ha parlato di Max Allegri e di Giovanni Malagò a pochi giorni dal commissariamento della Federcalcio. Queste le parole del presidente del Napoli a margine della consegna del Collare d'oro del CONI.


  • "Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro. Purtroppo è la stupidità che governa l'Italia. Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, è un imprenditore. Il mondo si divide in imprenditore e prenditori. I politici spesso sono prenditori e quelli che si sono mossi lo erano. Il problema è il cambiamento: ci sarà? Auguriamoci di sì, sennò il calcio andrà in discesa".


    "Speriamo che domani sera (contro il Villarreal, ndr) le cose vadano bene, io confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su Allegri. Sono sempre stato silente, non ho mai dato giudizi, anche perché cosa vuoi giudicare di uno che ha vinto così tanto?Finalmente si è rimesso a tre dietro, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza e abbiamo avuto successo".

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