Da Wenger e Henry ad Arteta e Saka: l'Arsenal ci riprova, torna in finale di Champions League dopo vent'anni

In attesa di vedere cosa accadrà in quella che per tanti è già una delle partite più attese dell'anno, ovvero Bayern-PSG, l'edizione 2025-2026 della Champions League conosce la sua prima finalista.
A staccare per prima il biglietto per l'ultimo atto della massima competizione continentale, che si giocherà il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest, è stato l'Arsenal, che ha avuto la meglio sull'Atletico Madrid al termine di un tiratissimo doppio confronto.
A spingere i Gunners, dopo l'1-1 dell'andata, è stato un goal di Bukayo Saka siglato a un soffio dalla fine del primo tempo.
Per l'Arsenal si tratterà della seconda finale di Champions League della sua storia.