Da Wenger e Henry ad Arteta e Saka: l'Arsenal ci riprova, torna in finale di Champions League dopo vent'anni

Mikel Arteta si è dunque guadagnato un posto nella storia dell'Arsenal, diventando il secondo allenatore a riuscire a condurre i Gunners fino ad una finale di Champions League.

Prima di lui, l'unico a riuscire in tale impresa era stato ovviamente Arsene Wenger, una delle più grandi leggende del club.

Il tecnico francese si spinse però fino all'ultimo atto della massima competizione continentale dopo ben diciassette tentativi, ma anche dopo aver vinto per tre volte il titolo della Premier League ed essere stato il perno di quel ciclo ricordato da molti come quello degli 'Invincibili'.

Arteta potrebbe adesso fare meglio, almeno in ambito europeo, proprio di quel Wenger del quale aveva parlato nei giorni scorsi.

"Ho parlato con lui alcune volte ed abbiamo discusso di argomenti come la vittoria e le fasi successive. Mi ha spiegato che per arrivare ad un trionfo ci siano margini molto sottili e che, in questa fase della stagione, l'importante è vincere, anche con il minimo scarto".

Arteta potrebbe anche diventare il primo allenatore a vincere la Premier League proprio dopo Wenger.