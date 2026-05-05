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arsenal(C)Getty Images
Leonardo Gualano

Da Wenger e Henry ad Arteta e Saka: l'Arsenal ci riprova, torna in finale di Champions League dopo vent'anni

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L'Arsenal per la seconda volta nella sua storia, accede alla finale di Champions League: lo fa a vent'anni dalla sfida di Parigi contro il Barcellona.

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In attesa di vedere cosa accadrà in quella che per tanti è già una delle partite più attese dell'anno, ovvero Bayern-PSG, l'edizione 2025-2026 della Champions League conosce la sua prima finalista.

A staccare per prima il biglietto per l'ultimo atto della massima competizione continentale, che si giocherà il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest, è stato l'Arsenal, che ha avuto la meglio sull'Atletico Madrid al termine di un tiratissimo doppio confronto.

A spingere i Gunners, dopo l'1-1 dell'andata, è stato un goal di Bukayo Saka siglato a un soffio dalla fine del primo tempo.

Per l'Arsenal si tratterà della seconda finale di Champions League della sua storia.

  • Belletti Champions League Barcelona x Arsenal 2006Getty Images

    IN FINALE DOPO VENT'ANNI

    Per quella che era stata la prima ed unica finale di Champions League giocata dall'Arsenal, bisognava tornare al 17 maggio del 2006.

    In quella occasione, i Gunners guidati da Arsene Wenger sfidarono, al Parco dei Principi di Parigi, il Barcellona allenato da Frank Rijkaard.

    Una finale, quella, che visse il suo primo momento di svolta al 18', quando Jens Lehmann venne espulso per un fallo ai danni di Eto'o lanciato a rete, costringendo così la sua squadra a giocare quasi tutta la partita in inferiorità numerica.

    Nonostante l'uomo in meno, l'Arsenal riuscì comunque a portarsi in vantaggio al 37' grazie ad un colpo di testa di Campbell, sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Henry, prima di essere raggiunto e superato nel finale dai goal siglati da Eto'o e Belletti.

    I Gunners, dopo vent'anni, proveranno dunque a tornare sul tetto d'Europa, per sfidare questa volta in finale una tra PSG e Bayern.

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  • DA WENGER AD ARTETA

    Mikel Arteta si è dunque guadagnato un posto nella storia dell'Arsenal, diventando il secondo allenatore a riuscire a condurre i Gunners fino ad una finale di Champions League.

    Prima di lui, l'unico a riuscire in tale impresa era stato ovviamente Arsene Wenger, una delle più grandi leggende del club.

    Il tecnico francese si spinse però fino all'ultimo atto della massima competizione continentale dopo ben diciassette tentativi, ma anche dopo aver vinto per tre volte il titolo della Premier League ed essere stato il perno di quel ciclo ricordato da molti come quello degli 'Invincibili'.

    Arteta potrebbe adesso fare meglio, almeno in ambito europeo, proprio di quel Wenger del quale aveva parlato nei giorni scorsi.

    "Ho parlato con lui alcune volte ed abbiamo discusso di argomenti come la vittoria e le fasi successive. Mi ha spiegato che per arrivare ad un trionfo ci siano margini molto sottili e che, in questa fase della stagione, l'importante è vincere, anche con il minimo scarto".

    Arteta potrebbe anche diventare il primo allenatore a vincere la Premier League proprio dopo Wenger.

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    A CACCIA DEL DOUBLE

    Sono bastati pochi giorni per cambiare il volto del finale di stagione dell'Arsenal.

    I Gunners sono passati dal pericolo di uscire dalla Champions League e di vedersi superati nelle battute finali della Premier League, dopo averla a lungo dominata, alla possibilità di centrare quello che sarebbe uno storico double.

    La vittoria contro l'Atletico Madrid è infatti arrivata all'indomani del pareggio per 3-3 del Manchester City sul campo dell'Everton, che potrebbe avergli spianato la strada verso quel titolo di campioni d'Inghilterra atteso ormai da ventidue anni.

    I punti di vantaggio in campionato sui Citizens (che hanno una partita in meno) sono adesso cinque, quando mancano solo tre turni (quattro per il City) alla fine del torneo.

  • SFUMA LA TERZA FINALE PER SIMEONE

    Se Arteta si appresta a vivere la sua prima finale di Champions League da allenatore, per Diego Simeone è sfumata la possibilità di collezionare la terza sulla panchina dell'Atletico Madrid.

    Il tecnico argentino e i Colchoneros sono andati ad un passo dal giocare l'ultimo atto della massima competizione europea, a dieci anni esatti dall'ultima volta.

    Nel 2016 si arresero infatti al Real Madrid ai rigori (dopo l'1-1 dei tempi regolamentari) e, ancora ai Blancos, dovettero cedere due anni prima, quando decisivi furono i tempi supplementari (4-1 il risultato finale).

    Simeone si sarebbe potuto portare ad un solo passo da Sir Alex Ferguson e Marcello Lippi, ovvero gli unici due allenatori ad aver raggiunto quattro finali con lo stesso club.

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