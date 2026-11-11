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Sorloth Retegui BalogunGetty
Matteo Occhiuto

Da Retegui e Sorloth a Balogun: chi può arrivare alla Juventus durante il mercato di gennaio

Calciomercato
Serie A
Juventus

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e in casa bianconera la priorità è chiara: rinforzare il reparto offensivo per dare all'allenatore un'alternativa di spessore e affidabilità là davanti: tutti i nomi sul tavolo.

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Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e in casa Juventus la prima idea sarà quella di portare a Torino un centravanti nuovo. 

Fin qui Woltemade e Kolo Muani hanno reso al di sotto delle aspettative: 4 reti in 13 presenze fra Serie A ed Europa League per il tedesco, 4 reti in 14 presenze per l’ex PSG.

Troppo poco per essere soddisfatti, soprattutto per quel che concerne il bottino in Serie A, che ha fin qui portato i due a segnare solamente 3 goal.

E allora a gennaio si interverrà.

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  • BALOGUN È LA PRIMA SCELTA

    Folarin Balogun rappresenta al momento il profilo che scalda maggiormente la dirigenza juventina, sebbene fin qui non abbia brillato in stagione, in cui ha collezionato solamente 7 presenze e 1 goal. L'attaccante statunitense, attualmente in forza al Monaco, possiede caratteristiche ideali per il gioco di transizione e la profondità. Sebbene nel 2026/27 debba ancora trovare la miglior condizione, sarà complicato strapparlo al Monaco nel mese di gennaio: la richiesta si attesta tra i 35 e i 45 milioni di euro.

  • SPUNTA RETEGUI

    Negli ultimi giorni sta prendendo quota, invece, un nome che la Serie A la conosce bene: Mateo Retegui. L’ex Atalanta sarebbe “un usato sicuro”, un giocatore che ha già giocato a ottimi livelli in Europa e in Italia: strapparlo all’Al-Qadisiah non sarebbe impossibile a gennaio, ma occhio anche qui ai costi dell’operazione, ricordando che in Arabia è arrivato un anno e mezzo fa per 60 milioni di euro. 

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  • SORLOTH PUÒ TORNARE DI MODA

    Altro nome chiacchierato è quello di Alexander Sorloth. Già seguito, a lungo in estate, il classe '95 dell’Atletico Madrid rappresenta l'opzione economicamente più accessibile: il prezzo del suo cartellino si aggira tra i 15 e i 25 milioni di euro, ed è una pista praticabile anche in prestito oneroso con diritto di riscatto. Rispetto a luglio, i Colchoneros sembrano più morbidi rispetto all’opportunità di un addio, anche in virtù del buon rendimento di Jonathan David in Spagna. 

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  • TRESOLDI PIACE MA È DIFFICILE

    Alla Juve piace, infine, anche Nicolò Tresoldi. L’attaccante del Brugge, però, è seguito da tempo anche dal Milan che sembra in vantaggio a livello di corteggiamento nei suoi confronti: costa una cinquantina di milioni e, soprattutto a metà stagione, di sconti non ce ne saranno. 

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  • NESSUNA CESSIONE IN VISTA PER CONCEICAO

    In casa bianconera, poi, è da escludere l'ipotesi di un addio di Francisco Conceicao. Il laterale portoghese resterà a Torino e, soprattutto con il ritorno di Yildiz e con l'ipotesi di un ritorno a uno schieramento tattico con due esterni e una punta centrale, riacquisirà centralità e importanza nello scacchiere tattico di Spalletti.

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