Da Retegui e Sorloth a Balogun: chi può arrivare alla Juventus durante il mercato di gennaio

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e in casa Juventus la prima idea sarà quella di portare a Torino un centravanti nuovo.
Fin qui Woltemade e Kolo Muani hanno reso al di sotto delle aspettative: 4 reti in 13 presenze fra Serie A ed Europa League per il tedesco, 4 reti in 14 presenze per l’ex PSG.
Troppo poco per essere soddisfatti, soprattutto per quel che concerne il bottino in Serie A, che ha fin qui portato i due a segnare solamente 3 goal.
E allora a gennaio si interverrà.
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