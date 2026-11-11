Da Retegui e Sorloth a Balogun: chi può arrivare alla Juventus durante il mercato di gennaio

Negli ultimi giorni sta prendendo quota, invece, un nome che la Serie A la conosce bene: Mateo Retegui. L’ex Atalanta sarebbe “un usato sicuro”, un giocatore che ha già giocato a ottimi livelli in Europa e in Italia: strapparlo all’Al-Qadisiah non sarebbe impossibile a gennaio, ma occhio anche qui ai costi dell’operazione, ricordando che in Arabia è arrivato un anno e mezzo fa per 60 milioni di euro.