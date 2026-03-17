Da Isaksen a Politano, da Da Cunha a Piccoli: la Top 11 della 29ª giornata di Serie A

Il +7 dell'Inter, alla fine, si è trasformato in +8. I nerazzurri sono stati fermati in casa dall'Atalanta, ma il Milan non ne ha minimamente approfittato, andando a perdere di misura sul campo della Lazio nel posticipo domenicale.

Questo ci ha detto la ventinovesima giornata di Serie A andata in archivio con Cremonese-Fiorentina, ma non solo: la lotta Scudetto sembra di nuovo chiusa, il Como ora è quarto da solo, la Viola ha staccato in zona retrocessione proprio i grigiorossi, sempre più con l'acqua alla gola.

Ecco dunque la Top 11 formata dai migliori giocatori del ventinovesimo turno.