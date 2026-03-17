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Top 11 29GOAL
Stefano Silvestri

Da Isaksen a Politano, da Da Cunha a Piccoli: la Top 11 della 29ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 29° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

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Il +7 dell'Inter, alla fine, si è trasformato in +8. I nerazzurri sono stati fermati in casa dall'Atalanta, ma il Milan non ne ha minimamente approfittato, andando a perdere di misura sul campo della Lazio nel posticipo domenicale.

Questo ci ha detto la ventinovesima giornata di Serie A andata in archivio con Cremonese-Fiorentina, ma non solo: la lotta Scudetto sembra di nuovo chiusa, il Como ora è quarto da solo, la Viola ha staccato in zona retrocessione proprio i grigiorossi, sempre più con l'acqua alla gola.

Ecco dunque la Top 11 formata dai migliori giocatori del ventinovesimo turno.

  • Skorupski BolognaGetty Images

    SKORUPSKI (Bologna)

    Eroico. Con le sue parate consente al Bologna di uscire vincitore dal derby emiliano col Sassuolo, una settimana dopo il clamoroso ko interno col Verona. Si fa male alla fine, rimane in campo: il suo infortunio ora preoccupa.

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  • Caracciolo Pisa Cagliari Serie AGetty Images

    CARACCIOLO (Pisa)

    Vive un pomeriggio da impensabile protagonista, firmando in pochi minuti la doppietta che chiude i conti contro il Cagliari. Il Pisa torna a sperare solo per modo di dire, ma intanto il guizzo d'orgoglio è principalmente merito suo.

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  • Gila LazioGetty Images

    GILA (Lazio)

    Prestazione monumentale dello spagnolo contro l'attacco del Milan, ovvero la squadra apparentemente più interessata a lui in vista della prossima stagione: velocità, grinta, ha tutto e lo mette in campo.

  • Ostigard Verona GenoaGetty Images

    OSTIGARD (Genoa)

    Sempre attento in difesa, micidiale in attacco: proprio nei minuti finali è suo il goal che chiude i conti in casa del Verona. Per la cronaca, è già il suo quinto in campionato. Da difensore centrale.

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  • Dodo Cremonese FiorentinaGetty Images

    DODÔ (Fiorentina)

    Se è vero che fin qui ha disputato una stagione al di sotto delle attese, così come la Fiorentina tutta, a Cremona si prende la rivincita: che perla quella del momentaneo 0-3.

  • Da Cunha Como RomaGetty Images

    DA CUNHA (Como)

    Altra prestazione sopra le righe di un elemento che, ormai, non fa più notizia. Se contro la Roma sono Douvikas e Diego Carlos a prendersi il proscenio dal punto di vista realizzativo, lui comanda il centrocampo e colpisce una traversa. Anche senza il "gemello" Perrone.

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  • Emirhan Ilkhan Torino Parma Serie AGetty

    ILKHAN (Torino)

    Nel poker del Torino al Parma c'è spazio anche per lui, che ripaga la fiducia di D'Aversa: in mezzo al campo c'è e c'è pure nell'area avversaria, andando a firmare la rete del vantaggio.

  • Valle ComoGetty Images

    VALLE (Como)

    Va al cross e pure alla conclusione contro la Roma, chiama al lavoro Svilar, e insomma, a sinistra c'è. Ma soprattutto manda perfettamente in porta Douvikas, che ringrazia pareggiando i conti.

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  • SSC Napoli v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    POLITANO (Napoli)

    Sfiora il goal nel primo tempo con un sinistro che dà l'illusione a tutti e nel secondo finalmente lo trova: il suo primo in campionato. Non prima di aver servito a Hojlund la palla dell'1-1 contro il Lecce. Determinante.

  • Piccoli Cremonese FiorentinaGetty Images

    PICCOLI (Fiorentina)

    Senza Kean prende lui in mano le chiavi dell'attacco. E non tradisce per nulla: un goal e un assist di tacco consentono alla Fiorentina non solo di battere la Cremonese, ma di operare la prima fuga in zona salvezza.

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  • Isaksen Lazio MilanGetty Images

    ISAKSEN (Lazio)

    Resta in campo per poco più di un'ora, ma sono 66 minuti vivaci tra finte e accelerazioni. Sua la rete che rialza la Lazio e impedisce al Milan di avvicinarsi ulteriormente all'Inter.

  • LA TOP 11 DELLA 29ª GIORNATA

    (3-4-3): Skorupski; Caracciolo, Gila, Ostigard; Dodô, Da Cunha, Ilkhan, Valle; Politano, Piccoli, Isaksen.

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