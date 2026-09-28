Una parabola di calcio e di vita straordinaria. Nella seconda giornata di Nations League, Lucas Da Cunha ha debuttato con la maglia della Francia. Una prima volta importantissima per il centrocampista del Como, che senza farsi intimorire dal contesto, ha preso in mano le chiavi della mediana transalpina, mostrando una personalità e una maturità tattica disarmanti. La sfida contro il Belgio, vinta in extremis dagli uomini di Zidane, lo ha visto grande protagonista, dimostrando che la chiamata di Zidane nei suoi confronti era assolutamente giustificata.
Da Cunha si è preso anche la Francia: debutto super in Belgio, Zidane già pazzo di lui
I NUMERI DI DA CUNHA IN BELGIO-FRANCIA
Contro il Belgio, Da Cunha è stato uno dei padroni del gioco, come anche i numeri testimoniano. Il giocatore del Como ha chiuso totalizzando 97 palloni giocati, secondo solo a Lacroix (104), e mettendo a referto un incredibile 93% di passaggi riusciti (83 su 89).
Da Cunha ha, poi, sfiorato il goal all’esordio, colpendo un palo con una splendida conclusione dalla distanza.
PERCHÈ ZIDANE CREDE IN DA CUNHA
Sin dal suo arrivo, Zidane ha fatto intendere di volere un centrocampo più portato al palleggio, d’ispirazione quasi spagnoleggiante. Non puntando più, quindi, sulla mera forza e struttura fisica, ma su quelle qualità che tanto hanno messo in difficoltà la Francia nella semifinale del Mondiale. In questo senso si incastra perfettamente l’ammirazione del neo CT transalpino per Da Cunha che, come nel Como, si trova perfettamente a suo agio fra giocatori bravissimi nella gestione del pallone.
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L’ACCOGLIENZA DEI FRANCESI
La Francia, intesa come media e ambiente, l’ha accolto con curiosità e senza scetticismo. L'Équipe ha analizzato con enorme precisione il percorso calcistico di Da Cunha, rimasto a lungo fuori dai radar del grande calcio, definendolo poi “una scommessa affascinante” nonchè primo vero "tocco d'autore" della gestione Zidane. Non si può già parlare di scommessa vinta, ma certamente Zidane ha avuto il coraggio di andare a pescare un giocatore che l’ambiente federale transalpino aveva perso di vista nel 2019, quando venne chiamato per l’ultima volta da una selezione francese, in quel caso l’Under 19.
CHE PERCORSO: DALLA B ALLA NAZIONALE
Comunque, quello che va sottolineato è il grande arco calcistico di Da Cunha. Appena quattro anni fa, il giocatore classe 2001 venne preso dal Como in Serie B. Una pescata incredibile, visto che, in precedenza, il centrocampista faticava a trovare spazio a Nizza e Clermont. Da lì, è partita un’ascesa che lo ha portato dalla cadetteria al vestire la maglia della Francia, di cui è stato subito protagonista positivo al debutto.
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