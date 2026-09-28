Da Cunha si è preso anche la Francia: debutto super in Belgio, Zidane già pazzo di lui

Una parabola di calcio e di vita straordinaria. Nella seconda giornata di Nations League, Lucas Da Cunha ha debuttato con la maglia della Francia. Una prima volta importantissima per il centrocampista del Como, che senza farsi intimorire dal contesto, ha preso in mano le chiavi della mediana transalpina, mostrando una personalità e una maturità tattica disarmanti. La sfida contro il Belgio, vinta in extremis dagli uomini di Zidane, lo ha visto grande protagonista, dimostrando che la chiamata di Zidane nei suoi confronti era assolutamente giustificata.