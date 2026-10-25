Da Bartesaghi e Tomori ad Hutchinson: il Milan 2 prova a convincere Amorim a Udine

Emergenza piena per il Milan di Ruben Amorim. I rossoneri si presentano al Bluenergy Stadium con assente pesantissime come quelle Gila, Rabiot e Diego Moreira, oltre a Chukwueze e Saelemaekers.
Una lista di assenti che obbliga, chiaramente, l’allenatore portoghese a utilizzare elementi che, fin qui, non è che avessero avuto poi così tanto spazio.
Per loro, però, quello friulano sarà un esame fondamentale, dal momento che saranno chiamati a dimostrare di essere all'altezza delle rotazioni rossonere e a convincere l'allenatore portoghese in un momento cruciale della stagione. Anche perchè fra sei giorni c’è il derby.
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