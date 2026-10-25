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Bartesaghi Tomori Hutchinson JashariGetty
Matteo Occhiuto

Da Bartesaghi e Tomori ad Hutchinson: il Milan 2 prova a convincere Amorim a Udine

Serie A
Udinese vs Milan
Milan
Udinese

Emergenza infortuni per Amorim: le seconde linee e le scommesse di mercato cercano spazio e riscatto nella delicata trasferta in Friuli.

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Emergenza piena per il Milan di Ruben Amorim. I rossoneri si presentano al Bluenergy Stadium con assente pesantissime come quelle Gila, Rabiot e Diego Moreira, oltre a Chukwueze e Saelemaekers. 

Una lista di assenti che obbliga, chiaramente, l’allenatore portoghese a utilizzare elementi che, fin qui, non è che avessero avuto poi così tanto spazio.

Per loro, però, quello friulano sarà un esame fondamentale, dal momento che saranno chiamati a dimostrare di essere all'altezza delle rotazioni rossonere e a convincere l'allenatore portoghese in un momento cruciale della stagione. Anche perchè fra sei giorni c’è il derby.


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  • Davide Bartesaghi MilanGetty Images

    BARTESAGHI PROVA A RILANCIARSI

    L'assenza forzata di Diego Moreira sulla fascia sinistra spalanca una chance d'oro per Davide Bartesaghi. Il giovane terzino cresciuto nel vivaio rossonero è balzato in pole position nel ballottaggio con Estupiñan per presidiare la corsia mancina. Lanciato l’anno scorso da Allegri, l’esterno classe 2005 quest’anno ha faticato a imporsi con Amorim, che però ora - convinto anche delle sue prove in Under 21 - sembra intenzionato a concedergli una maglia da titolare dall'inizio. Per il classe 2005 può essere la notte del rilancio definitivo.

  • Tomori MilanGetty Images

    LA PARABOLA DI TOMORI

    Ancor più particolare la parabola di Fikayo Tomori. Al difensore inglese, in estate, era stata quasi forzata la cessione, con il club che aveva deciso di metterlo fuori rosa e non inserirne il nome nella lista della Serie A. Senza però ulteriori colpi in difesa, il Diavolo ha fatto dietrofront, riabilitando un Tomori che, incredibilmente, si troverà titolare vista l’assenza di Gila sulla fascia destra. Per l'ex Chelsea, leader dello scudetto di qualche anno fa, questa partita rappresenta un test cruciale per invertire una parabola discendente e dimostrare ad Amorim di poter essere ancora un elemento duttile e imprescindibile per il pacchetto arretrato milanista.


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  • Hutchinson MilanGetty Images

    HUTCHISON A CACCIA DI RISCATTO DOPO IL CAMBIO DI BOURNEMOUTH

    Sulla trequarti, insieme a Pulisic, il favorito è Omari Hutchinson. Il giamaicano dovrebbe far coppia con l’ex Chelsea, dopo essere uscito anzitempo contro il Bournemouth. In realtà, il cambio in Europa League è stato forzato per l’espulsione di Maignan al 22’: a pagare è stato l’ex Nottingham, con Amorim che gli potrebbe regalare un nuovo gettone per trovare immediato riscatto personale.

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  • Amorim JashariGetty Images

    ANCHE JASHARI SOTTO ESAME

    A completare la mediana rossonera accanto alla leadership di Luka Modric e al dinamismo di Musah ci sarà, infine, Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, arrivato l’anno scorso per 38 milioni, è avanti nel ballottaggio con Loftus-Cheek e agirà da vertice del reparto nel 4-3-3 disegnato per l'occasione. Per lui è una chance da non fallire, con la consapevolezza che è, ormai, da un anno che il Diavolo lo aspetta. 


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