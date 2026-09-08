Curtis Jones all'esordio da titolare in Real Madrid-Inter: come ha giocato, dal grave errore sull'1-0 alla traversa al doppio ruolo

Per Jones si è trattato della prima presenza da titolare con la maglia dell'Inter. In precedenza l'inglese era entrato solo dalla panchina, in due occasioni: sia a Cagliari che contro il Napoli.

A proposito della gara di sabato: Jones in quel caso ha giocato un bel secondo tempo dopo essere entrato dalla panchina dall'intervallo. Energico, proprio lui ha dato il via all'azione che ha portato al 3-2 in extremis di Lautaro Martinez.

Stavolta non è andata altrettanto bene. Jones non è stato il peggiore in campo, questo no. Almeno in linea generale. Ma certamente non si è ripetuto. Anche se l'Inter e Chivu hanno già dimostrato di contare parecchio su di lui.