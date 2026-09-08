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Curtis Jones Real Madrid InterGetty Images
Stefano Silvestri

Curtis Jones all'esordio da titolare in Real Madrid-Inter: come ha giocato, dal grave errore sull'1-0 alla traversa al doppio ruolo

Champions League
Inter
Real Madrid vs Inter
C. Jones

Chivu ha scelto l'ex Liverpool in mezzo al campo per la prima volta dall'inizio. E questi ha scritto il proprio nome sulla partita, ma non sempre in positivo.

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Il momento di Curtis Jones è arrivato. Questa volta dal primo minuto, dopo un paio di ingressi in campo a partita in corso in campionato.

L'ex centrocampista del Liverpool, arrivato nelle ultime ore della finestra estiva di mercato, ha esordito da titolare con la maglia dell'Inter. E lo ha fatto in un contesto per nulla banale: al Bernabeu, contro il Real Madrid, nella prima giornata del girone di Champions League.

Com'è andato dunque Jones? Meglio partire da un dato di fatto: il proprio nome sulla partita lo ha scritto. Anche se non sempre in positivo.


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  • IL PASTICCIO SULL'1-0

    La rete del vantaggio del Real Madrid, quella che ha indirizzato la partita verso le Merengues dopo un'ottima prima parte dell'Inter, è scaturita proprio da un pasticciaccio di Jones.

    L'inglese si è messo a trotterellare con la palla tra i piedi sulla trequarti avversaria, e fin qui tutto ok. Il problema è che poi l'ha persa malamente, mettendo in difficoltà Bisseck che a sua volta ci ha messo del suo per completare il disastro. Risultato: Brahim Diaz ha servito Mbappé e quest'ultimo ha segnato.

    Certo, peggio di Jones ha fatto Josep Martinez. Inconcepibile il tentativo di dribbling a pochi passi dalla porta dello spagnolo su Valverde, che di rimpallo ha fatto clamorosamente rotolare la sfera in rete.

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  • LA TRAVERSA E IL MIRACOLO DI COURTOIS

    Jones si è fatto concretamente vedere, stavolta nei pressi della porta avversaria, dopo 35 minuti complicati. E per il Real Madrid sono quasi stati dolori.

    In quell'occasione Carlos Augusto ha trovato spazio sulla sinistra e ha messo in mezzo un pallone radente proprio per l'inglese: ottimo il controllo di quest'ultimo, bello il movimento, altrettanto pregevole il sinistro.

    Alla fine è mancato solo un ingrediente: un pizzico di precisione in più. Con Courtois immobile, la palla ha infatti scheggiato la traversa del Real prima di terminare tra le braccia dei tifosi presenti nella curva di casa.

    Sempre Jones, all'inizio del secondo tempo, ha avuto di nuovo la palla dell'1-1: stavolta si è ritrovato davanti a Courtois, ottimamente servito da Diouf, ma sempre col sinistro ha centrato in pieno il petto del portiere di casa precipitatosi in uscita.

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  • Curtis Jones Real Madrid InterGetty Images

    IL DOPPIO RUOLO

    Jones ha pure ricoperto un doppio ruolo: per un'ottantina di minuti ha fatto la mezzala sinistra, ma nella parte finale della gara si è spostato a sinistra, chiudendo lì.

    Chivu ha infatti sostituito Carlos Augusto, autore del goal della speranza interista, con Mkhitaryan: quest'ultimo ha preso il posto proprio di Jones in mezzo al campo, costringendolo ad allargarsi a sinistra al posto del brasiliano.

    Un'ulteriore riprova della duttilità di Jones. Che non ha caratteristiche da esterno, ma che in emergenza (stasera mancava l'infortunato Dimarco) può farlo. Anche per questo l'Inter lo ha portato a Milano dal Liverpool.

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  • COME HA GIOCATO JONES

    In generale, Jones ha iniziato la partita in maniera discretamente timida. Si è mosso, ha tentato di dare una mano alla squadra, ma con scarsi esiti.

    L'ex giocatore del Liverpool ha alzato i giri del motore solo in un secondo momento, crescendo in maniera piuttosto evidente, partecipando di più alla manovra e facendosi vedere più volte in zona offensiva. Come detto, però, senza riuscire a trovare la via della rete.

    Alla fine l'apporto di Jones sarebbe stato pure lodevole, così come la quantità dei suoi inserimenti senza palla. Poco da fare, però: a pesare in maniera fondamentale è stato l'errore, molto grave, sul goal dell'1-0 di Mbappé.

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  • LA PRIMA DA TITOLARE

    Per Jones si è trattato della prima presenza da titolare con la maglia dell'Inter. In precedenza l'inglese era entrato solo dalla panchina, in due occasioni: sia a Cagliari che contro il Napoli.

    A proposito della gara di sabato: Jones in quel caso ha giocato un bel secondo tempo dopo essere entrato dalla panchina dall'intervallo. Energico, proprio lui ha dato il via all'azione che ha portato al 3-2 in extremis di Lautaro Martinez.

    Stavolta non è andata altrettanto bene. Jones non è stato il peggiore in campo, questo no. Almeno in linea generale. Ma certamente non si è ripetuto. Anche se l'Inter e Chivu hanno già dimostrato di contare parecchio su di lui.

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