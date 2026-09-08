Curtis Jones all'esordio da titolare in Real Madrid-Inter: come ha giocato, dal grave errore sull'1-0 alla traversa al doppio ruolo

Il momento di Curtis Jones è arrivato. Questa volta dal primo minuto, dopo un paio di ingressi in campo a partita in corso in campionato.
L'ex centrocampista del Liverpool, arrivato nelle ultime ore della finestra estiva di mercato, ha esordito da titolare con la maglia dell'Inter. E lo ha fatto in un contesto per nulla banale: al Bernabeu, contro il Real Madrid, nella prima giornata del girone di Champions League.
Com'è andato dunque Jones? Meglio partire da un dato di fatto: il proprio nome sulla partita lo ha scritto. Anche se non sempre in positivo.
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