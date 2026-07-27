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SSC Napoli v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Ct Italia, non solo Conte e Mancini: Pioli, Palladino e Thiago Motta in lizza per la panchina della Nazionale

Italia

Dopo il no di Guardiola e il veto di Malagò su Pirlo, resta aperta ogni pista per la panchina della Nazionale: Conte in pole, Mancini la prima alternativa. Ma occhio anche a tre outsider.

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Il nome del prossimo Ct dell’Italia continua a essere un rebus. Com’è noto, la trattativa per Pep Guardiola non ha dato buon esito e dopo il veto posto da Giovanni Malagò su Andrea Pirlo c’è da capire quale possa essere il futuro timoniere degli Azzurri. C’è un parterre di nomi che sono papabili e peraltro molto diversi fra di loro: l’interrogativo resta aperto, con una curiosità sempre crescente e che, ovviamente, coinvolge anche il futuro di Maldini e Leonardo, che potrebbero anche salutare dopo il mancato arrivo di Pirlo.

  • Antonio Conte NapoliGetty Images

    CONTE IL FAVORITO

    Antonio Conte è il nome più quotato. Già prima dell’elezione di Malagò, quello dell’ex allenatore di Napoli, Inter e Juventus era fra le opzioni principali. Ha il pesante appoggio da parte della Lega di Serie A (De Laurentiis su tutti), per lui sarebbe un ritorno a Coverciano dopo l'Europeo del 2016.

    Da tenere in considerazione un fattore: Conte è distante dai piani di Maldini e Leonardo; un suo arrivo, quasi certamente, presupporrebbe l’addio del duo dirigenziale. 

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  • Roberto ManciniGetty Images

    MANCINI IL PRINCIPALE PIANO B?

    Alle spalle di Conte c’è Roberto Mancini. L’uomo che abbandonò la nave prematuramente, scatenando la furia di Gabriele Gravina. Mancio si è indubbiamente pentito di essere andato via, sarebbe anche tornato dopo l’addio di Spalletti ma allora fu la Figc a preferire Gattuso. Ha un rapporto importante con Malagò ma, come per Conte, è lontano dalle idee di Maldini e Leonardo.

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  • Bologna FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    LE ALTERNATIVE: THIAGO MOTTA, PALLADINO E PIOLI

    Oltre ai due nomi in pole, ci sono degli outsider. Si tratta di Thiago Motta, Palladino e Pioli: tutti elementi che negli ultimi anni hanno avuto fortune alterne in Serie A, tutti allenatori che avrebbero nella Nazionale una possibile chiave di volta nella propria carriera. 

    Difficile, in realtà, che si arrivi a uno di loro, l'idea federale sembra essere più orientata verso una guida top, ma mai dire mai.

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  • Maldini LeonardoGetty Images

    E MALDINI E LEONARDO?

    Maldini e Leonardo, in tutto questo, restano in forte dubbio. I due sono rimasti chiaramente scottati dal caso Pirlo e, probabilmente, non c’è in loro grande accordo con le prime due nomination (Conte e Mancini) per la panchina Azzurra del futuro. Un addio resta possibile, per alcuni addirittura probabile: se così fosse, sarebbe una frattura molto amara all’alba di quella che si prefigge di essere una nuova era per il calcio italiano.

    Malagò intanto ha annunciato che la scelta del Ct è ormai imminente: "Il nuovo ct? Arriverà a breve, entro domani. Sto lavorando”.

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