Ct Italia, non solo Conte e Mancini: Pioli, Palladino e Thiago Motta in lizza per la panchina della Nazionale

Maldini e Leonardo, in tutto questo, restano in forte dubbio. I due sono rimasti chiaramente scottati dal caso Pirlo e, probabilmente, non c’è in loro grande accordo con le prime due nomination (Conte e Mancini) per la panchina Azzurra del futuro. Un addio resta possibile, per alcuni addirittura probabile: se così fosse, sarebbe una frattura molto amara all’alba di quella che si prefigge di essere una nuova era per il calcio italiano.

Malagò intanto ha annunciato che la scelta del Ct è ormai imminente: "Il nuovo ct? Arriverà a breve, entro domani. Sto lavorando”.