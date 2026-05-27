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Francesco Schirru

Crystal Palace-Rayo Vallecano, scontri prima della finale di Conference: feriti due poliziotti

Conference League
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Crystal Palace
Rayo Vallecano

Confronto a Lipsia tra le due tifoserie: agenti leggermente feriti e persone arrestate in vista della gara che deciderà la vincitrice della Conference League 2026.

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Due agenti delle forze dell'ordine tedesche e in particolare di Lipsia sono stati leggermente feriti in seguito a degli scontri avvenuti in città in vista della finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. I sostenitori delle due squadre, infatti, sono venuti a contatto, prima verbalmente e dunque fisicamente intorno alle 20:00 di martedì.

Più di 300 persone sono state coinvolte negli scontri tra i fans di Palace e Rayo, squadre che nella propria storia non hanno mai conquistato un trofeo europeo e sono pronte a sollevare al cielo di Lipsia il prezioso primo titolo.

Secondo quanto riferito da testimoni e dalle autorià locali, tifosi del Palace seduti fuori dai ristoranti nel centro sono stati affrontati dai tifosi del Rayo: bottiglie, bicchieri di birra e mobili da pub sono stati lanciati tra i due gruppi.

Sono stati effettuati due arresti, dunque la situazione è tornata alla normalità. Dopo i fatti di ieri, però, l'allerta è salita al massimo per le ore immediatamente antecedenti alla sfida di Lipsia.

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