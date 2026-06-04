Il Milan si è unito a Tottenham e Aston Villa nella corsa per l'ala del West Ham Crysencio Summerville, dopo la retrocessione degli Hammers in Championship. L'attaccante olandese è ora un obiettivo chiave per i rossoneri, che si preparano a un importante rinnovamento estivo e potrebbero considerarlo un sostituto di Rafael Leão.
Crysencio Summerville è il nome nuovo per il Milan: il West Ham chiede 35 milioni di sterline per l'ala olandese
IL MILAN AUMENTA L'INTERESSE PER SUMMERVILLE
Il Milan ha effettuato verifiche su Summerville, ala del West Ham, e sta valutando un'offerta ufficiale in vista della riorganizzazione estiva a San Siro, secondo TEAMtalk. L'olandese è stato tra i migliori dei suoi nonostante la stagione deludente del club. Le sue prestazioni nel secondo tempo di campionato hanno attirato l'attenzione di diversi club europei, con il Milan ora in lizza per ingaggiarlo.
Nel finale di campionato ha segnato 5 gol e fornito 2 assist in 16 match di Premier, conquistando anche la convocazione ai Mondiali con l’Olanda: ha esordito nella sconfitta per 1-0 contro l’Algeria.
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SUMMERVILLE E' IL PRINCIPALE OBIETTIVO PER LA RICOSTRUZIONE DEL MILAN
Il Milan, guidato dai proprietari RedBird, punta a rafforzarsi per la prossima stagione. In parallelo cerca un nuovo allenatore: in pole c’è l’ex Crystal Palace Oliver Glasner.
Chiunque alleni la squadra, lo staff rossonero ritiene che le qualità di Summerville siano ideali per la Serie A: velocità, stile diretto e creatività. Il West Ham, retrocesso, fatica a trattenere l’ala, valutata circa 35 milioni di sterline dopo averla pagata 25 milioni al Leeds nel 2024.
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IL FUTURO DI LEAO E' INCERTO
La squadra di Serie A cerca rinforzi in attacco per l'incertezza sul futuro di Leao. Il nazionale portoghese potrebbe lasciare il Milan quest'estate, così il club valuta sostituti. Summerville è tra i candidati per sostituire Leao sulla fascia sinistra.
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LA BATTAGLIA PER LA FIRMA SI PREANNUNCIA SEMPRE PIU' ACCESA
Il Milan dovrà affrontare una forte concorrenza se renderà ufficiale il proprio interesse. Tottenham e Aston Villa seguono Summerville e possono offrirgli la possibilità di restare in Premier League e di competere per un posto in Europa.
Con l’avvicinarsi della finestra di mercato estiva, il West Ham dovrà valutare se monetizzarne il cartellino. L’ottima stagione di Summerville lo ha messo nel mirino di club inglesi ed europei, e la sua cessione potrebbe scatenare un’asta.
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