Crysencio Summerville è il nome nuovo per il Milan: il West Ham chiede 35 milioni di sterline per l'ala olandese

Il Milan ha effettuato verifiche su Summerville, ala del West Ham, e sta valutando un'offerta ufficiale in vista della riorganizzazione estiva a San Siro, secondo TEAMtalk. L'olandese è stato tra i migliori dei suoi nonostante la stagione deludente del club. Le sue prestazioni nel secondo tempo di campionato hanno attirato l'attenzione di diversi club europei, con il Milan ora in lizza per ingaggiarlo.

Nel finale di campionato ha segnato 5 gol e fornito 2 assist in 16 match di Premier, conquistando anche la convocazione ai Mondiali con l’Olanda: ha esordito nella sconfitta per 1-0 contro l’Algeria.