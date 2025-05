Crotone-Juventus Next Gen dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Crotone vs Juventus Next Gen

Il Crotone entra in scena nei playoff, la Juve Next Gen sogna il bis dopo lo show di Benevento. Formazioni, canale tv e streaming.

Crotone contro Juventus Next Gen. Sarà quello dello Scida uno degli incroci più interessanti del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C NOW.

Calabresi, quarti in classifica nel girone C, che entrano in scena in questo turno; la Juve, invece, è reduce dal roboante 5-1 di Benevento che è valso l’accesso a questo match.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.