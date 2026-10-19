Cristiano Ronaldo sospeso dal Portogallo: la decisione ufficiale dopo lo scontro con Jorge Jesus

Autore di 146 goal in 234 presenze con la nazionale maggiore del Portogallo, Cristiano Ronaldo si era lamentato perché il ct Jorge Jesus lo aveva fatto scaldare in Norvegia lo scorso 27 settembre, senza poi farlo entrare in campo e lasciandolo così in panchina.

Dopo essersi scusato, lo stesso calciatore aveva suggerito una punizione nei suoi confronti.

Di conseguenza CR7 salterà i prossimi due impegni del Portogallo in Nations League in casa con la Danimarca (14 novembre) e in trasferta contro il Galles (17 novembre).



