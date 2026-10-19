Il Portogallo punisce Cristiano Ronaldo per aver lasciato il ritiro della nazionale in Danimarca prima della gara di Nations League, poi vinta 4-2 lo scorso 1° ottobre.
Cristiano Ronaldo sospeso dal Portogallo: la decisione ufficiale dopo lo scontro con Jorge Jesus
UN MESE DI SOSPENSIONE
La federcalcio lusitana ha sospeso per 30 giorni l'attaccante dell'Al-Nassr, al quale viene anche inflitta una multa di 255 euro.
NIENTE NATIONS LEAGUE
Autore di 146 goal in 234 presenze con la nazionale maggiore del Portogallo, Cristiano Ronaldo si era lamentato perché il ct Jorge Jesus lo aveva fatto scaldare in Norvegia lo scorso 27 settembre, senza poi farlo entrare in campo e lasciandolo così in panchina.
Dopo essersi scusato, lo stesso calciatore aveva suggerito una punizione nei suoi confronti.
Di conseguenza CR7 salterà i prossimi due impegni del Portogallo in Nations League in casa con la Danimarca (14 novembre) e in trasferta contro il Galles (17 novembre).
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