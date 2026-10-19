Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
GOAL

Cristiano Ronaldo sospeso dal Portogallo: la decisione ufficiale dopo lo scontro con Jorge Jesus

Portogallo
C. Ronaldo
Portogallo vs Danimarca
UEFA Nations League A

CR7 aveva lasciato il ritiro della nazionale in Danimarca dopo i dissidi con Jorge Jesus. La federazione ha deciso di sospenderlo ufficialmente.

Pubblicità

Il Portogallo punisce Cristiano Ronaldo per aver lasciato il ritiro della nazionale in Danimarca prima della gara di Nations League, poi vinta 4-2 lo scorso 1° ottobre.

  • UN MESE DI SOSPENSIONE

    La federcalcio lusitana ha sospeso per 30 giorni l'attaccante dell'Al-Nassr, al quale viene anche inflitta una multa di 255 euro.

  • NIENTE NATIONS LEAGUE

    Autore di 146 goal in 234 presenze con la nazionale maggiore del Portogallo, Cristiano Ronaldo si era lamentato perché il ct Jorge Jesus lo aveva fatto scaldare in Norvegia lo scorso 27 settembre, senza poi farlo entrare in campo e lasciandolo così in panchina.

    Dopo essersi scusato, lo stesso calciatore aveva suggerito una punizione nei suoi confronti.

    Di conseguenza CR7 salterà i prossimi due impegni del Portogallo in Nations League in casa con la Danimarca (14 novembre) e in trasferta contro il Galles (17 novembre).


  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
POR

POR

UEFA Nations League A

14 nov 2026

DAN

DAN