Olise è il giocatore che Perez vuole portare a Madrid quest’estate. Il 24enne ha impressionato in Bundesliga e, pur avendo già un attacco di stelle, il Real crede che il francese possa alzare il livello della rosa.

Il Real vuole gestire la trattativa con professionalità e ha chiarito di non voler “guerre” per il giocatore. Secondo Mundo Deportivo, il club ha garantito al Bayern piena trasparenza e lo informerà di ogni mossa ufficiale su Olise.







