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Cosa serve perché il Real Madrid presenti un’offerta per Michael Olise: il Bayern lo valuta 200 milioni di euro
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La trasparenza: il primo passo da compiere
Olise è il giocatore che Perez vuole portare a Madrid quest’estate. Il 24enne ha impressionato in Bundesliga e, pur avendo già un attacco di stelle, il Real crede che il francese possa alzare il livello della rosa.
Il Real vuole gestire la trattativa con professionalità e ha chiarito di non voler “guerre” per il giocatore. Secondo Mundo Deportivo, il club ha garantito al Bayern piena trasparenza e lo informerà di ogni mossa ufficiale su Olise.
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Decisiva la volontà di Olise
Perché il Real presenti un’offerta formale, serve una svolta: Olise deve chiedere al Bayern di andare al Bernabéu. Senza questa mossa, i Blancos resteranno in attesa, rispettando il contratto e i buoni rapporti tra i club.
Per ora la porta resta socchiusa: il Real è pronto a intervenire solo se il rapporto tra Olise e il Bayern si incrinasse o se il giocatore manifestasse un forte desiderio di trasferirsi.
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Una valutazione da 200 milioni di euro
L’ostacolo principale all’affare è la valutazione astronomica dell’ex giocatore del Crystal Palace. Secondo indiscrezioni, il club tedesco non lo cederebbe nemmeno per 200 milioni di euro.
Al Bernabéu cresce la convinzione che un accordo quest’estate sia quasi impossibile: il Bayern non tratta e il giocatore sembra soddisfatto a Monaco. Qualche fonte francese ipotizza un suo sì al trasferimento, ma in Spagna prevale l’idea di un stallo.
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Il Real deve continuare a essere paziente
In Germania si ritiene improbabile che il giocatore prema per il trasferimento, e ciò rassicura la dirigenza del Bayern. Il club bavarese conosce il modo di operare del Real e non teme sorprese dagli omologhi spagnoli.
Il rapporto attuale è ottimo e il Real non vuole comprometterlo per un singolo trasferimento. Sebbene Olise sia l’obiettivo principale, il club sta seguendo un rigoroso protocollo di rispetto e non ha alcuna intenzione di agire alle spalle del Bayern o di ricorrere a tattiche aggressive, perciò la dirigenza rimane paziente.
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