Cosa non funziona nella Juventus: dalla mancanza di leader alla confusione tattica, quanti problemi per Spalletti

Dalla Lazio alla Lazio. Da Igor Tudor a Luciano Spalletti. Un anno dopo, ci risiamo. Ed è inevitabile che sia così: anche l'allenatore toscano è finito sul banco degli imputati. Perché una notte del genere è stata troppo brutta per poter passare in secondo piano.

La Juventus ha perso 3-0 in casa e crepe clamorose si sono aperte in una stagione che rischia di essere già pericolosamente in salita. Crepe amplificate da quel che Gleison Bremer ha dichiarato a Sky Sport dopo la partita, con tanto di risposta piuttosto piccata da parte del proprio allenatore.

Che cosa non funziona, dunque, in questa Juventus? Tanto, troppo. La classifica è lì, sotto gli occhi di tutti: ottavo posto con appena 11 punti, già 8 in meno rispetto al duo Inter-Lazio. Se il campionato finisse oggi, i bianconeri sarebbero fuori da tutte le coppe europee.

Ma questa non è che la punta di un iceberg ben profondo. Perché i problemi della Juventus sono sì conseguenza dei risultati negativi, ma ne sono anche soprattutto la chiara causa.







