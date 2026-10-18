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Lelio Donato

Spalletti esonerato dopo Juventus-Lazio? Il confronto con Tudor nella scorsa stagione: i numeri condannano l'allenatore bianconero

Serie A
Juventus
Juventus vs Lazio
Lazio

Il cammino della Juventus in questo avvio di campionato ricorda molto da vicino quello dell'anno scorso, quando Tudor venne esonerato dopo otto giornate. Succederà anche a Spalletti?

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La stagione della Juventus è già compromessa a metà ottobre, almeno in campionato.

Quella arrivata in casa contro la Lazio nel posticipo domenicale della settima giornata è una sconfitta pesante. Forse addirittura oltre lo 0-3 finale.

I bianconeri sono infatti scivolati fuori dalla zona Europa e lontanissimi dalla vetta. Il tutto nonostante l'ennesima rivoluzione estiva che aveva toccato dirigenza e rosa, ma non la panchina.

Panchina che ora però traballa pericolosamente perché Luciano Spalletti in un anno non ha di fatto cambiato il passo rispetto alla Juventus di Tudor.

  • SPALLETTI RISCHIA L'ESONERO?

    Al momento Luciano Spalletti non rischia concretamente l'esonero. La volontà espressa pubblicamente più volte dalla società è quella di proseguire con l'attuale tecnico.

    Qualche settimana fa Giovanni Carnevali aveva confermato la sua fiducia in Spalletti smentendo le voci che erano circolate per l'ennesima volta su un possibile ritorno di Antonio Conte.

    "Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire: bisogna dare tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari" le parole dell'amministratore delegato a 'Radio Anch'io Sport'.

    Carnevali ha definito Spalletti "un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto". Il tecnico inoltre ha un rapporto personale molto forte con John Elkann che aveva affidato a lui il nuovo corso bianconero.

  • IL CONFRONTO CON TUDOR

    Guardando i numeri però il cammino della Juventus attuale è addirittura peggiore rispetto a quella dell'anno scorso.

    La squadra allora allenata da Igor Tudor infatti aveva raccolto dodici punti dopo sette giornate di campionato, ovvero uno in più di Spalletti.

    L'esonero del croato peraltro arrivò proprio dopo una sconfitta contro la Lazio, subita però all'Olimpico, all'ottava giornata con la Juventus settima in classifica. Oggi i bianconeri sono ottavi.

    Al suo posto era subentrato Spalletti che poi non è riuscito a portare la Juventus tra le prime quattro mancando quindi la qualificazione in Champions League.

    Nonostante questo l'allenatore in estate è stato confermato anche in virtù di un rinnovo fino al 30 giugno 2028 firmato ad aprile con ingaggio a salire fino a 5 milioni di euro netti.

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  • UNA SQUADRA IN CONFUSIONE

    Risultati a parte (disastrosi comunque almeno in campionato), l'impressione che dà la Juventus oggi è quella di una squadra in confusione da tanti punti di vista.

    Spalletti in un anno esatto dal giorno della sua nomina non ha trovato la quadra dal punto di vista tattico. Difesa a tre o difesa a quattro? Doppia punta o tridente?

    I bianconeri faticano in tutte le fasi di gioco. I goal subiti sono otto, ma soprattutto quelli realizzati sono solo nove.

    Numeri che dicono come l'attacco della Juventus sia solo il decimo della Serie A alla pari con quelli di Lecce, Udinese e Monza.

    C'è poi anche un nervosismo serpeggiante all'interno dello spogliatoio, dalla reazione scomposta dello stesso Spalletti con Pisacane dopo Cagliari-Juventus a quella di Conceiçao in occasione del cambio a Vigo.

    Tutti indizi che messi insieme iniziano a fare una prova. La Juventus deve cambiare presto rotta per evitare l'ennesimo tracollo. Ma come?

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  • COSA HA DETTO SPALLETTI

    "Sicuramente una Juventus che non ha avuto il pallino del gioco, né idee su dove portare la partita. Difficile anche darsi spiegazioni perché noi dalla partita di giovedì siamo tornati alle 04.30 di notte e abbiamo deciso di farli recuperare senza fare più niente. Oggi c'erano sei calciatori nuovi però siamo stati lenti sia di gambe che di testa. Nel calcio gli avversari si vedono, il pallone si vede. Se arrivi tardi non ci sono tattiche o sistemi di gioco se non ci si mette un po' di ritmo, un po' di cuore nelle situazioni, un po' di roba che si trova frugandosi dentro" ha dichiarato Spalletti.

    Poi il tecnico ha proseguito: "Sono più di una le cose che bisogna analizzare. Senza ritmo, senza idee, senza corsa, senza disponibilità. Fragili anche dal punto di vista della reazione quando perdevamo i duelli. Ci sono stati molti atteggiamenti che non mi sono piaciuti. L'importante è farla vedere una reazione, non abbandonarsi agli eventi. Il nostro futuro non ce lo giochiamo con la buona sorte ma con la nostra volontà, dobbiamo imparare questa cosa. Ci sono giovani di oggi che lottano e giovani che alla prima spallatina si lasciano cadere per terra, fa parte del carattere della persona".

    "Si va a fare delle analisi e abbiamo solo due possibilità: quella di come parlare con la squadra e la metodologia di lavoro, è chiaro che qualcosa bisogna modificare. Anche io sono rimasto un po' sorpreso dalla prestazione perché il mio modo di parlare con la squadra è sempre stato lo stesso, voglio parlarci, voglio avere un buon rapporto con i calciatori. Loro si rendono conto anche da soli che quello che abbiamo fatto oggi non va assolutamente bene".

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