Spalletti esonerato dopo Juventus-Lazio? Il confronto con Tudor nella scorsa stagione: i numeri condannano l'allenatore bianconero

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La stagione della Juventus è già compromessa a metà ottobre, almeno in campionato.
Quella arrivata in casa contro la Lazio nel posticipo domenicale della settima giornata è una sconfitta pesante. Forse addirittura oltre lo 0-3 finale.
I bianconeri sono infatti scivolati fuori dalla zona Europa e lontanissimi dalla vetta. Il tutto nonostante l'ennesima rivoluzione estiva che aveva toccato dirigenza e rosa, ma non la panchina.
Panchina che ora però traballa pericolosamente perché Luciano Spalletti in un anno non ha di fatto cambiato il passo rispetto alla Juventus di Tudor.