Spalletti esonerato dopo Juventus-Lazio? Il confronto con Tudor nella scorsa stagione: i numeri condannano l'allenatore bianconero

"Sicuramente una Juventus che non ha avuto il pallino del gioco, né idee su dove portare la partita. Difficile anche darsi spiegazioni perché noi dalla partita di giovedì siamo tornati alle 04.30 di notte e abbiamo deciso di farli recuperare senza fare più niente. Oggi c'erano sei calciatori nuovi però siamo stati lenti sia di gambe che di testa. Nel calcio gli avversari si vedono, il pallone si vede. Se arrivi tardi non ci sono tattiche o sistemi di gioco se non ci si mette un po' di ritmo, un po' di cuore nelle situazioni, un po' di roba che si trova frugandosi dentro" ha dichiarato Spalletti.

Poi il tecnico ha proseguito: "Sono più di una le cose che bisogna analizzare. Senza ritmo, senza idee, senza corsa, senza disponibilità. Fragili anche dal punto di vista della reazione quando perdevamo i duelli. Ci sono stati molti atteggiamenti che non mi sono piaciuti. L'importante è farla vedere una reazione, non abbandonarsi agli eventi. Il nostro futuro non ce lo giochiamo con la buona sorte ma con la nostra volontà, dobbiamo imparare questa cosa. Ci sono giovani di oggi che lottano e giovani che alla prima spallatina si lasciano cadere per terra, fa parte del carattere della persona".

"Si va a fare delle analisi e abbiamo solo due possibilità: quella di come parlare con la squadra e la metodologia di lavoro, è chiaro che qualcosa bisogna modificare. Anche io sono rimasto un po' sorpreso dalla prestazione perché il mio modo di parlare con la squadra è sempre stato lo stesso, voglio parlarci, voglio avere un buon rapporto con i calciatori. Loro si rendono conto anche da soli che quello che abbiamo fatto oggi non va assolutamente bene".